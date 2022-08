জোনাই, ৭ আগষ্ট : ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক প্ৰতি বছৰে বানে জুৰুলা কৰি আহিছে (Flood hit people of Assam every year) । তাৰ সমান্তৰালভাৱে নৈপৰীয়া ৰাইজ সন্মুখীন হৈ আহিছে খহনীয়াৰ । চলিত বাৰিষাতো বানৰ লগতে খহনীয়াই ৰাজ্যত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে । বিশেষকৈ বহুকেইখন নৈৰ ব্যাপক খহনীয়াৰ ফলত কৃষিভূমিৰ লগতে উছন গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ভেটি-মাটি (Massive Erosion uprooted agricultural land and many families) ।

আনহাতে, বিদ্যালয়কে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান, ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী আদি নৈৰ বুকুত বিলীন হৈ গৈছে । তাৰ উপৰি বহু নৈপৰীয়া গাঁও অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে চৰকাৰ তথা জল সম্পদ বিভাগৰ ওপৰত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ সন্দৰ্ভতো সময়ে সময়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় (Water Resources Department of Assam) ।

জোনাইৰ বালিজানত শুকান নলাৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া

ইয়াৰ উপৰি এচাম জনপ্ৰতিনিধিয়ে নৈপৰীয়া ৰাইজক নিৰ্বাচনৰ আহিলা হিচাবে গ্ৰহণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হয় । কিয়নো প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৰাইজৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ। একেদৰে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ নিৰ্মূলৰ বাবে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰো আশ্বাস দিয়া হয় । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পাহৰি যায় নিৰ্বাচনত দিয়া এই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ ।

অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ জোনাইৰ ‌বালিজান গাঁৱৰ মাজৰে বৈ অহা শুকান নলাৰ গৰাখহনীয়াই নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে বালিজান গাঁৱকে ধৰি প্ৰায় পোন্ধৰ-বিছখন গাঁৱৰ ৰাইজক (Massive Erosion in Jonai Assam) । প্ৰতি বছৰে এই নদীৰ খহনীয়াই বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ লগতে জাহ যায় বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী । জনপ্ৰতিনিধি তথা স্থানীয় প্ৰশাসনক বাৰে বাৰে এই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে অঞ্চলবাসীয়ে আবেদন-নিবেদন কৰি আহিলেও কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ‌গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে ।

ইয়াৰ উপৰি স্থানীয় ৰাইজে এই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰতিবছৰে নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰে (Local people provide resistance to prevent erosion)যদিও শুকান নদীৰ কোবাল সোঁতৰ পানীয়ে উটুৱাই লৈ যায় ৰাইজে কৰা এই প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা । সেয়ে অসম চৰকাৰ তথা বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়, সাংসদ, বিধায়কে উক্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি এই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে স্থায়ী সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ভুক্তভোগী ৰাইজে (Demanding proper measure of erosion protection) । লগতে সীমান্তত অৱস্থিত এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ উন্নয়নত গুৰুত্ব নিদিয়াতো তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক :Assam Pradesh Congress FIR: বিজেপি নেতা ঋতু বৰাৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল