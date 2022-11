জোনাই, ১৭ নৱেম্বৰ : শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এক অতি মধুৰ সম্পৰ্ক । সেয়ে এগৰাকী শিক্ষকক শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বন্ধু, দাৰ্শনিক তথা পথ প্ৰদৰ্শক হিচাবে কোৱা হয় (Teacher is friend philosopher and guide) । আনহাতে, এনে একোজন শিক্ষক থাকে যাৰ সংস্পৰ্শ কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে পাহৰিব নোৱাৰে । তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব আৰু শিক্ষাদান শৈলীত নিমজ্জিত হৈ পৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল । তেনে শিক্ষকৰ বিদায় বেলাত বেদনা গধুৰ হৈ পৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল (role of teachers in school and society) ।

আনহাতে, সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতো দায়বদ্ধতা থাকে এগৰাকী শিক্ষকৰ । এগৰাকী শিক্ষকৰ জনপ্ৰিয়তাৰ মাপকাঠি সেয়ে হয়তো পৰিমাপ হয় তেওঁৰ বিদায় পৰত । নিজৰ শিক্ষা জীৱনৰ সামৰণি মাৰি যেতিয়া এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিক্ষকে শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লয়, সেই মুহূৰ্তটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰিয়ালৰ বাবে অতি বেদনাদায়ক হৈ পৰে । তেনে এগৰাকী শিক্ষকৰ বিদায় পৰত ধেমাজিৰ এখন বিদ্যালয়ত সৃষ্টি হয় এক আবেগিক পৰিৱেশৰ (Jonai school teacher farewell function) ।

জোনাইত কৃতি শিক্ষকক আবেগিক বিদায়

এগৰাকী অতি জনপ্ৰিয় শিক্ষক ৷ সকলোৰে প্ৰিয় কৃতি শিক্ষকগৰাকী অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষক বঁটাৰেও বিভূষিত হৈছে ৷ জীৱনৰ ৪০ টা বছৰ কেৱল শিক্ষকতা কৰিয়েই শ শ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মানৱ সম্পদৰূপে গঢ় দিলে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ হিচাবে গঢ় দিয়াত অহৰহ সাধনা কৰা এইগৰাকী শিক্ষকৰ বিদায়ৰ পৰত জনোৱা হয় উষ্ম সম্বৰ্ধনা ৷

তেওঁ হৈছে ধেমাজি বৰপথাৰ নৱজ্যোতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক চিত্ৰ বৰগোঁহাই (Jonai teacher heartiest farewell) ৷ সকলোৰে মাজত সমাদৃত আৰু অত্যন্ত জনপ্ৰিয় শিক্ষকগৰাকীক বিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ৫০ টাৰো অধিক দল-সংগঠনে বিদায় সম্বৰ্ধনা জনায় । উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপৰি বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীও ।

লগতে উপস্থিত থাকে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকল, বিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক- শিক্ষয়িত্ৰীৰ উপৰি অঞ্চলটোৰ বহু সংখ্যক গুণমুগ্ধ । বিদায় সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত তেওঁক শৰাই, জাপি, চেলেং চাদৰ, গামোচা, কিতাপৰ টোপোলা, কলমেৰে বিপুল সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ৷ বিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী ৰুবী নেওগে আদৰণি ভাষণ আগবঢ়োৱা সভাখনত পাঁচশৰো অধিক লোক উপস্থিত থাকে ।

উল্লেখ্য, কৃতি শিক্ষক চিত্ৰ বৰগোঁহাইক বিদায় সম্বৰ্ধনাৰ বাবে আয়োজন কৰা উক্ত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানতে তেওঁৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰ ওপৰত সম্পাদনা কৰি উলিওৱা 'আদিত্য' শীৰ্ষক এখনি অভিনন্দন গ্ৰন্থও উন্মোচন কৰা হয় । উক্ত অভিনন্দন গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে চিলাপথাৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আনন্দৰাম বৰুৱাই ৷

লগতে পঢ়ক :Conspiracy to close homeopathic college : হোমিঅ'পেথিক মহাবিদ্যালয় একত্ৰিকৰণৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ