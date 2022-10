জোনাই ১ অক্টোবৰ: জোনাইৰ মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ত নিযুক্তিৰ নামত অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ(irregularities in the name of recruitment) ৷ মহাবিদ্যালয়খনত খালী হৈ থকা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল ক্ৰমে ২৪ গৰাকী আৰু ২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে । কিন্তু মহাবিদ্যালয়খনৰ বাছনি কমিটিয়ে উক্ত লিখিত পৰীক্ষাৰ কোনোধৰণৰ ফলাফল ঘোষণা নকৰাকৈ একাংশ প্ৰাৰ্থীক বাদ দি একাংশ প্ৰাৰ্থীকহে কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ বাবে মাতে ৷ অভিযোগমতে উক্ত কম্পিউটাৰ পৰীক্ষাত গুৱাহাটী আই.আই.টি অথবা এমট্ৰ'নৰ কম্পিউটাৰ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰাহে পৰিচালিত হব লাগিছিল যদিও মহাবিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী সহযোগী অধ্যাপকহে সন্দেহজনকভাৱে পৰীক্ষাগৃহত নিৰীক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে ।

তদুপৰি, কম্পিউটাৰ টেষ্টৰো কোনোধৰণৰ ফলাফল ঘোষণা নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীয়ে ৷ সন্দেহজনকভাৱে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক বাছনি কৰি উচ্চ শিক্ষা সঞ্চাকালয়লৈ নাম প্ৰেৰণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীসকলে । উক্ত বাছনি পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়ম-দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে হস্তক্ষেপ বিচাৰি পৃথকে পৃথকে বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীয়ে অভিযোগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসম মুখ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰী তথা উচ্চ শিক্ষা সঞ্চাকালয়ৰ সচিবালয়লৈ ।

তদুপৰি মুৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় বৰ্গ পদৰ বাছনি পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়ম-দুৰ্নীতিৰ সন্দৰ্ভত উচিত তদন্তৰ দাবী কৰাৰ লগতে স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে নিযুক্তি দিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে জোনাই জিলা টিএম.পি.কে, জাতীয় সংগঠনে(irregularities in the name of recruitment in Murkanchelek college) ৷

লগতে পঢ়ক: National Games 2022 : গুজৰাটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গেমছত সোণৰ পদক অৰ্জন অম্লান বৰগোহাঁ‌ইৰ