ধেমাজি জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় আলোচনা

জোনাই,৪ মাৰ্চ: "অতিমাত্ৰাত নিমখ আৰু চেনী সেৱনৰ পৰা বিৰত থাকক । দুয়োবিধৰ অতিমাত্ৰা সেৱনে উচ্চ ৰক্তচাপ লগতে মধুমেহৰ দৰে মাৰাত্মক ব্যাধিৰ সূচনাৰ প্ৰধান কাৰক হৈ পৰিছে । এই মন্তব্য ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক(Superintendent of Dhemaji Civil Hospital) ডাঃ দেব কুমাৰ সোণোৱালৰ । শুকুৰবাৰে বিষ্ণুপুৰ পাঁচ আলিস্থিত ধেমাজি জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত(District Institute of Education and Training) অনুষ্ঠিত 'হেল্থ,হাইজিন আৰু নিউট্ৰিচন' শীৰ্ষক মনোজ্ঞ আলোচনাচক্ৰত তেওঁ এই মন্তব্য আগৰবঢ়াই অধীক্ষকগৰাকীয়ে(Health-related discussions at Dhemaji DIET) ।

প্ৰতিষ্ঠানটোৰ উদ্যোগত দুই শতাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কৰ্মশালাৰ আঁত ধৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰৱক্তা ডঃ ডেনী বৰাই । প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক সুস্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বিভিন্ন ঊপায়, হাত পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বিভিন্ন কৌশল, বিভিন্ন বিষয়ক চিত্ৰাংকণ কৰিবলৈ দিয়াৰ লগতে প্ৰদৰ্শন কৰে । অনুষ্ঠানত সমল ব্যক্তি হিচাপে ঊপস্থিত থাকে ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ দেৱ কুমাৰ সোণোৱাল ।

ডাঃ সোণোৱালে বিষয় বস্তুৰ ওপৰত সংগতি ৰাখি সাম্প্ৰতিক মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰা উচ্চ ৰক্তচাপ, মধুমেহ, থাইৰয়ডৰ বিসংগতিৰ কাৰক আৰু ইয়াৰ প্ৰতিৰোধ-প্ৰতিকাৰৰ উপায়বোৰৰ বিষয়ে খৰচি মাৰি আলোচনা আগবঢ়ায় । ৰাইজক প্ৰচুৰ পানী গ্ৰহন পৰামৰ্শ দিয়ে । মুখ্য অতিথি ৰূপে অনুষ্ঠানত উপস্থিত ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ(Dhemaji Civil Hospital) চিকিৎসক ডাঃ লুকুমণি দত্তই আগবঢ়াই ভাষণ ।

ভাষণত তেওঁ সামাজিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য, ধ্যান, প্ৰশংসা আৰু কৃতজ্ঞতা, দয়া, আধ্যাত্মিকতাৰ পৰা ভিটামিন, প্ৰটিন, নিউট্ৰিচনলৈকে বিভিন্ন ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় দাঙি ধৰে । বিভিন্ন মাৰাত্মক ৰোগৰ পৰা শৰীৰটোক নিলগাই ৰাখিবলৈ হ'লে ৰাইজে সচেতনতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব । সমাজত সচেতনতা সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সমাজে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰে ।

মানৱ দেহত মস্তিষ্কত থকা কোটি কোটি কোষৰ আধা সংখ্যকো ব্যৱহাৰ নহয় বুলি উল্লেখ কৰি চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয় যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে নোৱাৰো বুলি ক'বলৈ একোৱেই নাই । মাথো লাগে আগ্ৰহ আৰু অনুশীলন । মানুহ সামাজিক হ'ব লাগিব । নিজে জনাটো আনক দহজনৰ সৈতে বিনিময় কৰিব লাগিব । কেবল কিতাপৰ পৃষ্ঠাৰে সমাজ সংস্কাৰ অসম্ভৱ বুলি উল্লেখ কৰে চিকিৎসক ডাঃ লুকুমণি দত্তই । তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰক আৰু প্ৰতিকাৰৰ উপায়ৰ বিষয়েও মত বিনিময় কৰে ।

