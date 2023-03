আৰক্ষীৰ জালত চাকৰিৰ প্ৰৱঞ্চক

ধেমাজি,১১ মাৰ্চ: ৰাজ্যত চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়তে একাংশ দালাল চক্ৰই সক্ৰিয় হৈ পৰিছে জাল পেলাবলৈ ৷ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত দালালৰ দপদপনিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভিক্টৰ দাস নামৰ লোকজনে ৰাজ্যজুৰি আলোড়ন তুলিছিল ৷ পিছে এইবাৰ বন বিভাগৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত একাংশ প্ৰৱঞ্চকে পেলাইছে জাল(Cheating in recruitment to forest department) ৷ ধেমাজিত পোহৰলৈ আহিছে তেনে এক ঘটনা(Fraudster in police traps luring with jobs) ।

আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি তিনি লাখ টকা দিয়াৰ বিনিময়ত বনবিভাগৰ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দি ধেমাজিৰ গেৰুকামুখৰ এগৰাকী যুৱতীৰ পৰা আগধন হিচাপে পঞ্চাশ হাজাৰ টকা বিচাৰিছিল লক্ষীমপুৰৰ চাৱতিৰ মনোজ তামুলী নামৰ প্ৰৱঞ্চকটোৱে ৷ পিছে নিবনুৱাক জালত পেলাবলৈ গৈ নিজে আৰক্ষীৰ জালত ভৰি দিলে দালাল মনোজ তামুলীয়ে ৷

যুৱতী গৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ধেমাজি আৰক্ষীয়ে আটক কৰে প্ৰৱঞ্চক মনোজ তামুলীক(Police arrested fraud in Dhemaji) ৷ ইয়াৰ পূৰ্বেও আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক পদৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত বিভিন্নজনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অপৰাধত তেজপুৰ কাৰাগাৰৰ আলহী হ'ব লগা হৈছিল মনোজ তামুলী নামৰ ধৃত প্ৰৱঞ্চকটো ৷ যোৱা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত তেজপুৰ জেলৰ পৰা মুকলি হৈ এমাহ নৌহওঁতেই পুনৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ব লগা হ’ল এই প্ৰৱঞ্চকটো ৷

ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰৱঞ্চকটোক সোধা পোছা কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ সোধা পোছাৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিব পাৰে ন ন তথ্য ৷ হয়তু কোনো অসাধু দালাল চক্ৰও জৰিত থাকিব পাৰে এই কাৰ্যত ৷ ইফালে চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে লোৱা স্বচ্ছ নিকা প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰে ধেমাজিৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। লগতে এই চৰকাৰৰ দিনত কোনো প্ৰৱঞ্চকৰ কথাত পতিয়ন গৈ কাকো ধন দিব নালাগে বুলিও উল্লেখ কৰে ৷ নিজৰ যোগ্যতাৰ বলতহে চাকৰি লবলৈ সকলোৱে সক্ষম হ'ব বুলি ৰাইজলৈ আহ্বান জনায় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ৷

