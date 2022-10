জোনাই, ১৫ অক্টোবৰ : ৰাজ্যত এক সমাধান নোহোৱা সমস্যা হৈ পৰিছে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ(Assam police against drugs) ৷ যিমানেই আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক আটক কৰিছে, সিমানেই বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিৰে সৰবৰাহকাৰীয়ে সৰবৰাহ কৰি আহিছে এই বৰবিহ ৷ ইফালে এই বৰবিহৰ কৱলত পৰিছে ইজনৰ পাছত সিজনকৈ নৱপ্ৰজন্ম(Anti drugs mission by Assam police) । জোনাইতো ব্যাপক হাৰত প্ৰচলন হৈছে এই বৰবিহ(Drugs and money seized in Jonai) ।

ড্ৰাগছ তথা নগদ ধনসহ আৰক্ষীৰ জালত চাৰিজন

ৰাজ্যত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে শুকুৰবাৰে নিশা জোনাইৰ আবৰ লেকু গাঁৱৰ পৰা চাৰিটাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰাৰ লগতে নগদ ডেৰ লাখ টকা আৰু বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Jonai police against drugs) । জোনাই আৰক্ষী প্ৰসাশনৰ এটা দলে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি জোনাইৰ আবৰ লেকু আৰু উজনি বিজয়পুৰত অভিযান চলাই চাৰিটাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Four arrested with drugs in Jonai) ।

আটকাধীন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইটা ক্ৰমে উজনি বিজয়পুৰৰ সঞ্জীৱ মেদক, আবৰ লেকুৰ মাইকেল মিলি, ধেমাজি ঘুনাসূঁতি কপাক চাপৰিৰ তুকেশ্বৰ মিলি আৰু ধেমাজি বঙালমাৰীৰ কমলা নৰহ বুলি জানিব পৰা গৈছে । আটকাধীন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকেইটাক তদন্তৰ বাবে জোনাই আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিন্মাত ৰখা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে, জোনাইত বিগত কিছু মাহ ধৰি আৰক্ষীয়ে বহু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক কৰিছে (Jonai police arrested drugs peddler)। চলিত মাহৰ ১২ তাৰিখেও অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী জোনাই মহকুমাৰ তৰাজানত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে জব্দ কৰিছিল বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ।

তৰাজান গাঁৱৰ ভিডিপিৰ দলে তহল দি থকা অৱস্থাত এখন চাৰিচকীয়া বাহনসহ কৰায়ত্ত কৰিছিল দুটাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক (Drugs peddler arrested in Jonai)। ড্ৰাগছ সৰৱৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে জব্দ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন ছুগাৰ আৰু গাঞ্জা(Drugs and Ganja seized in Jonai)। ইফালে এই ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ।

