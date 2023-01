অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ’ল বাসগৃহসহ কেইবালাখ টকাৰ সম্পত্তি

জোনাই, ১৪ জানুৱাৰী: ৰাজ্যজুৰি ভোগালীৰ আনন্দ উছাহৰ (Bhogali Bihu celebration) মাজতেই জোনাইৰ গালীঘাটত এটা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Fire break out at Jonai) ৷ শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা 4 বজাত জোনাইৰ বাবুল গগৈ নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় (Fire break out at Babul Gogois house) ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি যোৱা 13 জানুৱাৰী তাৰিখে বাবুল গগৈৰ এজন পুত্ৰৰ জন্মদিন পালন কৰা হৈছিল ৷ জন্মদিন উলপক্ষে গগৈৰ বাসগৃহত নিশা 11 বজাৰলৈকে খোৱা-বোৱাৰ অনুষ্ঠান চলাৰ পিচতেই পৰিয়ালৰ লোকসকল শুই যায় ৷

ইয়াৰ পিছতে নিশাৰ পৰাই পাকঘৰৰ জুই ক্ৰমান্বয়ে বিয়পি পৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে পাকঘৰটো অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈ যায় (Kitchen gutted in fire incident) ৷ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত পাকঘৰত থকা 10 কুইন্টল ধান, 2 কুইন্টল চাউল, বাৰ্চন-বৰ্তন, কাপোৰ আৰু অন্যান্য যাৱতীয় সা-সম্পত্তি ভস্মীভূত হয় ৷

অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাই ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাত পুৱতি নিশা গাঁৱৰ ৰাইজ উপস্থিত হৈ অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ চেষ্টা চলায় যদিও জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম নহয় ৷ স্থানীয় লোকে অগ্নি নিৰ্বাপন বাহিনীক খবৰ দিয়ে যদিও গালীঘাটলৈ যোৱা পথচোৱাত থকা এখন নদী পাৰ হ'ব নোৱাৰাৰ বাবেই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম নহ’ল (Fire Brigade) ৷ ফলত এই অগ্নিকাণ্ডত গগৈৰ বাসগৃহটো সম্পূৰ্ণৰূপত জাহ যোৱাৰ লগতে সকলো সা-সম্পত্তি ভস্মীভূত হয় ৷

ইফালে শনিবাৰে পুৱাই টিএমকেপি, এমএমকেৰ গালীঘাট আঞ্চলিক সমিতিয়ে অগ্নিকাণ্ডৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকজনৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ বাৰ্চন-বৰ্তন, কাঁহী, বাতি, গিলাচ, কেৰাহী, চৰু আদি সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে ৷ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা সময়ত টিএমকেপিৰ জোনাই জিলা সমিতিৰ উপ সভাপতি অমৃত কুম্বাং, এমএমকেৰ জোনাই জিলা সমিতিৰ উপ সভাপতি দুৰ্গেশ্বৰ দলে, সদস্য পূৰ্ণ পেগু, টিএমকেপিৰ গালী আঞ্চলিক সমিতিৰ সম্পাদক দেচিং পেগু, এমএমকেৰ গালী আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি সঞ্জয় দলে, সম্পাদক পদ্মভূষণ পেগু, সন্মিলিত গণশক্তিৰ গালী চিকাৰী পঞ্চায়ত সমিতিৰ সভাপতি লক্ষ্যনাথ পেগুকে ধৰি বহুসংখ্যক বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ৷

লগতে পঢ়ক: Uruka of Bhogali Bihu : তৰাজান মাছ বজাৰত উপলব্ধ ২০ ৰ পৰা ২৫ কেজি ওজনৰ মাছ