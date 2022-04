ধেমাজি,২৭ এপ্ৰিল : অসম কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ধেমাজিস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে কৃষকৰ অংশীদাৰিত্ব আমাৰ প্ৰাথমিকতা (Farmers' Partnership is our priority) শীৰ্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ । ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ২৬ এপ্ৰিলৰ ৩০ এপ্ৰিললৈকে আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ । এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি মঙলবাৰে ধেমাজি ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহ আয়োজিত হয় এক বিশেষ সভাৰ । য'ত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু (Assam Education minister at KVK in Dhemaji)।

শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৃষকসকলক উদ্দেশ্যি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰে । নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে লাগি থাকি সফলতাৰ বাট মুকলি কৰি উপাৰ্জন দুগুণ কৰিবলৈ কৃষকসকলক তেওঁ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ৷ ইফালে চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আচঁনিত কৃষকসকলৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই সভা অনুষ্ঠিত কৰি বিস্তৃতভাৱে আলোকপাত কৰে কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকী কৃষি বিজ্ঞানীয়ে ৷

কৃষকৰ অংশীদাৰিত্ব আমাৰ প্ৰাথমিকতা

ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তিনি শতাধিক কৃষকে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ উপস্থিত কৃষক আৰু কৃষি বিজ্ঞানীৰ মাজত এক সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ মত-বিনিময়ো হয় ৷ আনহাতে কৃষিত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগেৰে উঠি অহা প্ৰজন্মই কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব বুলি উঠি অহা প্ৰজন্মক কৃষিত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই ধেমাজি জিলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী গুঞ্জন গগৈয়ে ৷ মন কৰিবলগীয়া যে কৃষি প্ৰদশৰ্নীত জিলাখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পথাৰত ব্যৱহৃত ভূঁই ৰোৱা যন্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।

