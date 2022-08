ধেমাজি, 26 আগষ্ট: দৰমহাৰ টকাৰে পেট নভৰে একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পাচতো এই লৈ অলপো সংশোধন নোহোৱা এচাম চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযান অব্যাহত আছে (Assam government zero tolerance in corruption) ৷ ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ বহুকেইজন চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰী উৎকোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ হাতত ধৰা পৰিছে (Vigilance and Anti Corruption Branch operation)৷

বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ ধেমাজিত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল আন এজন ঘোচখোৰ কৰ্মচাৰী ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে, ধেমাজি জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক গোবিন বৰদলৈয়ে ধেমাজিৰ এখন প্ৰতিষ্ঠিত ই-ৰিক্সা ডিলাৰৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ পৰা ট্ৰেড লাইচেঞ্চ নৱীকৰণৰ বাবদ বিচাৰিছিল এক বৃহৎ অংকৰ উৎকোচ (DTO employee arrested for taking bribe)৷

ধেমাজিত উৎকোচ লৈ হাতে লুটে ধৰা পৰিল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী

কৰ্মচাৰী গোবিন বৰদলৈৰ ওচৰলৈ বহুবাৰ তাঁতবাতি কৰিও স্বত্বাধিকাৰীজনে লাইচেঞ্চ নবীকৰণ কৰিব নোৱাৰাত উপায়হীন হৈ অৱশেষত কাষ চাপে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ ওচৰত ৷ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ পৰামৰ্শৰ অনুযায়ী ই-ৰিক্সা ডিলাৰৰ স্বত্বাধিকাৰীজনে গোবিন বৰদলৈক কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত অৱস্থাতে উৎকোচৰ প্ৰথম কিস্তি হিচাপে নগদ ১২ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰাৰ মুহূৰ্ততে পূৰ্বৰ পৰা খোপনি দি থকা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া ৰকিবুল হাচান চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত অহা ১০ জনীয়া দলটোৱে হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কৰ্মচাৰীজনক ৷

সমান্তৰালকৈ গোবিন বৰদলৈৰ বাহন তথা বাসগৃহতো অভিযান চলাই দুনীতি নিবাৰক শাখা দলটোৱে ৷ পিছত গোবিন বৰদলৈক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জিম্মাত গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হয় ৷

