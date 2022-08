জোনাই, ১২ আগষ্ট : ৰাজ্যত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি থকাৰ মাজতে একাংশই নিচা জাতীয় দ্ৰব্য সৰবৰাহৰ বাবে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে । এইবাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী জোনাই মহকুমাৰ তৰাজানত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সফলতা । নিশা তৰাজান গাঁৱৰ ভিডিপিৰ দলে তহল দি থকা অৱস্থাত এখন চাৰিচকীয়া বাহনসহ কৰায়ত্ত কৰে দুজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক (Drugs peddler arrested in Jonai)। লোক দুজনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন ছুগাৰ আৰু গাঞ্জা জব্দ কৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে (Drugs and Ganja seized in Jonai)।

জানিব পৰা মতে বৃহস্পতিবাৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে তহল দি থকা সময়তে চাৰিচকীয়া বাহনখন প্ৰত্যক্ষ কৰি তালাচী কৰে । পাছত নথিপত্ৰ বিহীন AS-25-EC-0368 নম্বৰৰ বাহনখনৰ পৰা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ দলটোৱে নিষিদ্ধ সামগ্ৰীখিনি উদ্ধাৰ কৰে । লগে লগে তেওঁলোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । ঘটনাস্থলীত জোনাই আৰক্ষী উপস্থিত হৈ লোক দুজনক আটক কৰে ৷ ‌লোক দুজনে ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জাখিনি বৰপেটাৰ পৰা অনা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে ৷

আটকাধীন লোক দুজন বৰপেটাৰ হাউলী লাবাইলা পাৰাৰ কুদ্দুছ আলী আৰু বৰপেটা হাউলীৰ চুকুৰ ওৰফে বাবু আলী ৷ কুদ্দুছ আলীৰ জোনাইৰ ২ নং মূৰ্কংচেলেক আৰু বৰপেটা দুয়োটা ঠাইতে ঘৰ থকা বুলি জানিব পৰা ৷ লোক দুজনে জোনাই ৰুকচিনৰ পৰা অৰুণাচল গেকুৰলৈ গৈ থকা বুলি স্বীকাৰ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে জোনাইত বিগত কিছু মাহ ধৰি আৰক্ষীয়ে বহু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক কৰিছে (Jonai police arrested drugs peddler)। তাৰ মাজত এনেদৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইটাক কৰায়ত্ত কৰাত এতিয়া অঞ্চলটোত বিশেষ চৰ্চা হৈছে । সচেতন ৰাইজে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ দলটোক প্ৰশংসা কৰিছে ।

