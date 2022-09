জোনাই ১২ ছেপ্টেম্বৰ: চিমেন চাপৰিস্থিত ধেমাজি পলিটেকনিক প্ৰতিষ্ঠানৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলে বিগত ১০ মাহতকৈয়ো অধিক দিন লাভ কৰা নাই প্ৰাপ্য মজুৰি ৷ মাহ মাহ ধৰি দৰমহা বঞ্চিত কৰ্মচাৰীসকলে সোমবাৰৰ দিনটোত গ্ৰহণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ (Dhemaji polytechnique deprived employees protest in dhemaji) ৷ দৰমহা বঞ্চিত কৰ্মচাৰীসকলে সোমবাৰৰে পৰা পালন কৰিছে অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্ম বিৰতি ।

মাহ মাহ ধৰি ন্যূনতম দৰমহাখিনিও লাভৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ ফলত চৰম সংকটত দিন কটাবলগীয়াত পৰিছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী তথা পৰিয়ালবোৰে (4th grade employees have taken up protest) । পুৱা ১০ বজাৰ পৰা ধেমাজি পলিটেকনিকৰ চৌহদত অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰি প্ৰতিবাদীকাৰীসকলে হাতে হাতে "আমাৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰক","চতুৰ বৰ্গ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা মোকলাই দিয়ক, "আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক", "আমাৰ জীৱনৰ মূল্য আছে" আদি দাবী সম্বলিত প্লে’কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

দৰমহা মোকলাই দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ

এফালে নিত্য প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি আৰু আনফালে দহ মাহৰো অধিক দিন ধৰি প্ৰাপ্য দৰমহা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাত কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱস্থা হৈ পৰিছে দুৰ্বিসহ (Price hike of every essentials commodity) । ২০১৭ চনত স্থাপিত প্ৰতিষ্ঠানখনত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলে দৰমহাৰ ধন মোকলাই দিয়াৰ বাবে বহু আবেদন জনোৱাৰ পিছতো সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি দৰমহা বঞ্চিত কৰ্মচাৰীসকলে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ।

শীঘ্ৰে দৰমহা মোকলাই দিয়াৰ দাবীত সোমবাৰৰে পৰা ধেমাজি পলিটেকনিক প্ৰতিষ্ঠানৰ চতুৰ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলে অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে কৰ্মবিৰতি পালন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, ২০১৭ চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ৰাজ্যখনৰ ১১ খন পলিটেকনিক আৰু আভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ ৩৪৮ জন চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে কেইবামাহো ধৰি বেতন বঞ্চিত হৈ আছে । চৰকাৰী চৰম অৱহেলাৰ প্ৰতিবাদত সোমবাৰে ৰাজ্যজুৰি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে বেতন বঞ্চিত কৰ্মচাৰীসকলে (Employees are protesting against the government's decision)।

