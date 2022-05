জোনাই,২০ মে': শিৱসাগৰৰ এজন যুৱকে গ্ৰহণ কৰিছে ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ(Exceptional move of a young man from Sivasagar) । দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে দেশ ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে "SALUTE TO THE REAL HERO" নামেৰে অংগদান, জল সংৰক্ষণ আৰু পৰিবেশ সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে চাইকেলেৰে এক বিশেষ যাত্ৰা । শিৱসাগৰৰ নৱজ্যোতি শইকীয়া নামৰ যুৱকজনে "ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰিক্ৰমা" নামেৰে চাইকেলেৰে সমগ্ৰ অসম অৰ্থাৎ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে এই যাত্ৰা ।

শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা "ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰিক্ৰমা" নামৰ ৪০ দিনীয়া চাইকেল ৰেলী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উপস্থিত হৈছে । ইতিমধ্যে কাজিৰঙা, কহঁৰা, নগাঁও, চামগুৰি, পবিতৰা, পানীখাইতি, গুৱাহাটী, দুধনৈ, ধুবুৰী, জলেশ্বৰ, অভয়াপুৰী, চাপৰ, ভৱানীপুৰ, পাঠশালা, বাইহাটা চাৰিআলি, গোৱালপাৰা, ঢেকীয়াজলি, তেজপুৰ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, গহপুৰ, নাৰায়ণপুৰ, লক্ষীমপুৰ, গোগামুখ, ধেমাজি হাবুঙৰ পৰা চিলাপথাৰ হৈ অসম অৰুণাচল সীমান্ত জোনাইত বৃস্পতিবাৰে উপস্থিত হয় ৷

ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰংঘৰৰ পৰা চাইকেলেৰে যাত্ৰা কৰি জোনাইত উপস্থিত নৱজ্যোতি

পুনৰ শুক্ৰবাৰে পূব চিয়াং পাছিঘাট, ৰয়িং হৈ শদিয়া অভিমুখে চাইকেল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে নৱজ্যোতি শইকীয়াই ৷ উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, অংগদান জল সংৰক্ষণ আৰু পৰিবেশ সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে চাইকেলেৰে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়া ভ্ৰমণ কৰা যুৱকজনৰ এই পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনসমূহে ৷

লগতে পঢ়ক: অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত সামুহিক বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক সমাৰোহ