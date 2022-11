জোনাই, 15 নৱেম্বৰ: ৰাজ্যজুৰি শিশু দিৱস উদযাপনৰ লগতে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইতো সোমবাৰে "জোন জোনাকী" মইনা পাৰিজাতৰ উদ্যোগত জোনাই গান্ধী ময়দান খেল পথাৰত শিশু দিৱস উদযাপন কৰা হয় (Children’s Day celebrated at Jonai) ৷ প্ৰতিবছৰে ১৪ নৱেম্বৰত ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ (India first pm Jawaharlal Nehru) প্ৰতি সন্মান জনাই তেখেতৰ জন্ম দিনটোত শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । নেহৰুৱে শিশুসকলক প্ৰকৃত শক্তি আৰু সমাজৰ ভিত্তি বুলি গণ্য কৰিছিল (Children’s day celebrated across Assam)।

জোনাইত শিশুৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ হকে শিশু দিৱস উদযাপন

১৯৫৬ চনৰ পৰা ভাৰতত শিশু দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে ৷ জোনাইতো শিশুৰ অধিকাৰ, যত্ন আৰু শিক্ষাৰ সজাগতা বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জোনাই গান্ধী ময়দান খেল পথাৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে জোন জোনাকী মইনা পাৰিজাতৰ উদ্যোগত শিশু দিৱস পালন কৰা হয় (Jonai Children’s day) ৷ জোন-জোনাকী মইনা পাৰিজাতৰ জোনাই শাখাৰ সভানেত্ৰী ৰিংকু বৰশইকীয়াই আঁতধৰা আজি সভাৰ সভাপতিত্ব কৰে জোনাই ফ্ৰান্সিলিয়ান স্কুলৰ ছাত্ৰ জ্যেতিৰাজ গগৈয়ে ৷

ইয়াৰ পিছতে মহমৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী জেলিনা চাৰহে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা সভাত জোনাই টাউন প্ৰাৰ্থমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা মাল্যৰ্পন কৰা হয় ৷ সভাত নিদিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে জোনাই ফ্ৰান্সিলিয়ান হাই স্কুলৰ ছাত্ৰী ব্লেছী কাশ্যপে ৷ শিশু দিৱসত গোমৰাগ নৃত্য, ১০০ মিটাৰ দৌৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী, কবিতা আবৃত্তি, চকী খেলৰ লগতে বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰে। বিভিন্ন খেলৰ আয়োজনেৰে শিশু দিৱস পালন কৰা হৈছে ৷

এই শিশু দিৱসত জোনাইৰ বিভিন্ন স্কুলৰ শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে জোন জোনাকী মইনা পাৰিজাতৰ জোনাই শাখাৰ উপদেষ্টা প্ৰনৱ টায়ে, অঞ্জনা টায়ুং শইকীয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা গায়ত্ৰী হাজৰিকা কলিতা,জোনাই আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি উজ্জ্বল লাগাছূ, জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ প্ৰতাপ চন্দ্ৰ পাৱ, মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ দীপক দলে, মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষা ড৹ সুখলতা ফুকন গগৈ, অৱসৰ প্ৰাপ্ত শিক্ষক নৱীন গগৈৰ লগতে জোনাইৰ বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৷

