জোনাই, ১ মাৰ্চ: প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ বড়োমূলীয় প্ৰতিনিধিৰে মঙলবাৰে এখনি সৌহাদ্যমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সংযুক্ত বড়ো গণ মঞ্চ আৰু বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত (BKWAC UBPO hold talks with Boro representatives of Bangladesh) । বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ (Bodo Kachari Welfare Autonomous Council) বেলতলা চাৰ্ভেস্থিত কাৰ্য্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশৰ বড়োমূলীয় আৰু বিকেডব্লিউএচি, ইউবিপিঅৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত এই আলোচনাখনি অনুষ্ঠিত হয় (Cordial discussions between BKWAC and UBPO) ।

বাংলাদেশৰ বড়োমূলীয় দুজনীয়া প্ৰতিনিধি দলটোত থকা বাংলাদেশ ত্ৰিপুৰা কল্যাণ সংসদৰ যুৱ শাখাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি নৱলেশ্বৰ ত্ৰিপুৰা আৰু জৰ্ণা ত্ৰিপুৰাই সৌহাদ্যমূলক আলোচনাখনত অংশগ্ৰহণ কৰে । আনহাতে বিকেডব্লিউএচিৰ মুখ্য কাৰ্য্যবাহী সদস্য মিহিনিশ্বৰ বসুমতাৰী, উপাধ্যক্ষ সৃজৌন বসুমতাৰী, কাৰ্য্যবাহী সদস্য অনিল বসুমতাৰী, প্ৰদীপ স্বৰ্গীয়াৰী, প্ৰণৱ বড়ো, দশৰথ বড়ো, মুহিপাল বড়ো, জয়কান্ত বড়ো আৰু সংযুক্ত বড়ো গণ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰে সভাপতি মনোৰঞ্জন বসুমতাৰী, উপ সভাপতি ললিত চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, সাধাৰণ সম্পাদক পীতাম্বৰ ব্ৰহ্ম আৰু সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক অবিৰাম বড়োয়ে ।

সৌহাদ্যমূলক আলোচনাখনত বিশেষকৈ বাংলাদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বসবাস কৰি অহা বড়োমূলীয় জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহ্য, কলা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আদি দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় । লগতে আহি থকা দিনত বাংলাদেশৰ বড়োমূলীয় জনগোষ্ঠীয় লোকসলকৰ সৈতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আৰু নৃ-গোষ্ঠীয় পৰিচয় শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়া আৰু স্ব-মূলীয় জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতিৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰাত মনোনিবেশ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

আলোচনাত ভাৰতৰ প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশত বসবাস কৰি অহা বড়োমূলীয় জনগোষ্ঠীৰ মাজত সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদি দিশত ভাৱৰ আদান-প্ৰদান আৰু সমন্বয়ৰ সাঁকো নিৰ্মাণৰ লক্ষ্যৰে বাংলাদেশৰ বড়ো জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত ইউবিপিঅ’ই এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰে বুলি ইউবিপিঅৰ সাধাৰণ সম্পাদক পীতাম্বৰ ব্ৰহ্ম আৰু বিকেডব্লিউএচিৰে ইএম অনিল বসুমতাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

