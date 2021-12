ধেমাজি, 16 ডিচেম্বৰ : বৃহস্পতিবাৰে ধেমাজি সদৰত দহটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰে (Ten Nationalised Banks are at strike) ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকসমূহক ব্যক্তিগতখণ্ডলৈ নিয়াৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ প্ৰতিবাদত বেংকসমূহে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী হাতত লয় (Nationalised banks are protesting against privatisation) ৷

ইণ্ডিয়ান বেংক, ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, পঞ্জাৱ নেচনেল বেংক, কানাড়া বেংক, চেন্ট্ৰেল বেংককে ধৰি মুঠ দহটা বেংকৰ এই সমূহীয়া প্ৰতিবাদৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ দেখা গ’ল ধেমাজিত ৷

বেংক সমূহে আহ্বান জনোৱা দুদিনীয়া ধৰ্মঘটৰ ফলত অচল হৈ পৰিছে বেংক সেৱা (Two days strike by banks in dhemaji) ৷ যাৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে আৰ্থিক লেন-দেন ৷

জনসাধাৰণৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ধৰ্মঘটে ৷ উল্লেখযোগ্য যে, শুকুৰবাৰে বিয়লি 4 বজাত বেংকসমূহে এই ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পেলাব ৷

