জোনাই,১০ অক্টোবৰ : দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাৰে অন্ত পৰিল শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ(Durga Puja 2022) । দুৰ্গোৎসৱৰ পাছতেই শৰতৰ পৰশত প্ৰকৃতিয়ে পিন্ধিছে নতুন সাজ । চৌদিশে এতিয়া শৰতৰ সম্ভাৰ । নৈ পাৰৰ বালিচৰত লহপহকৈ বাঢ়িছে কহুঁৱা, ঝাওবন । নৈ-পৰীয়া বতাহ জাকত হালিছে জালিছে আকাশমুখী শুভ্ৰ কহুঁৱা । শুকুলা ডাৱৰ, শুভ্ৰ কহুঁৱাৰ আচ্ছাদনেৰে আদৰিছে হিমকণাক । তলসৰা শেৱালীৰ আমোলমোল সুবাসেও দিছে শৰতৰ বতৰা । নতুন নিয়ৰৰ পৰশত তিতিছে তলসৰা শেৱালী(Nature has taken a beautiful form in autumn) ।

বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে জোনাইৰ ছিয়াং নদীৰ নৈ-পৰীয়া গাঁৱৰ দৃশ্যইও মুহিছে সকলোকে । চিয়াঙৰ দুয়োপাৰ এতিয়া এইদৰে ন-ৰূপেৰে সজাইছে শৰতে । পথাৰবোৰতো সেউজীয়া ৰঙে যেন আঁকিছে সুন্দৰ ছবি । কৃষক ৰাইজৰ কেইবামহীয়া হাঁড় ভঙা পৰিশ্ৰমৰ সপোনবোৰত ঠায়ে ঠায়ে সোনালী ৰং ধৰিছে ।

শৰতৰ পৰশত সুশোভিত প্ৰকৃতি

সোনোৱালী পথাৰত এতিয়া গাভৰুৰ কোমল হাতৰ কাঁচিৰ পৰশত বনগীত, ঐনিতমেও প্ৰাণ পাই উঠিছে । ঘৰমুৱা গধূলিত কোনোবা প্ৰান্তৰ পৰা যেন ৰিণিকি ৰিণিকি বাহি আহিছে সুৰীয়া বাঁহীৰ মাত । সেইদৰে কঙালীক বিদায় দি কৃষকৰ ভৰাঁললৈ হেপাঁহৰ লখিমীক কঢ়িয়াবলৈ সাজু হৈছে কৃষক । শৰতৰ এই স্নিদ্ধ পৰিৱেশে গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজৰ মনলৈ আনিছে ৰঙীন বতৰা ।

লগতে পঢ়ক: হিমালয়ৰ বুকুত মৃত্যুক সাৱটি লোৱা পৰ্বতাৰোহী দীপশিখাৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন