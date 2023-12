ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যৰ সাংসদ উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা Construction of Community Hall Near Assam Gana Parisad Office Dhemaji under MPLAD ( R/S ) for year 2019 -20 দহ লাখ টকা আৱন্টিত হৈছিল Order No - DD. DCP - 310/MPLAD RS 2019-20 Dated 5th January যোগে ৷ কিন্তু অগপৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষত কোনো ৰাজহুৱা ভৱন আজিলৈকে নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই ৷