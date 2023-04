সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ অধিৱেশন

জোনাই, ৯ এপ্ৰিল : আগন্তুক ২৭, ২৮ আৰু ২৯ এপ্ৰিলত চিলাপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ পঞ্চদশ কেন্দ্ৰীয় দ্বি-বাৰ্ষিক আৰু অষ্টম দ্বি-বাৰ্ষিক ধেমাজি জিলাৰ অধিৱেশন (All Assam Bengali Youth Students Federation) ৷ শনিবাৰে দিনৰ প্ৰায় ১১:৪৫ বজাত ভৈৰৱপুৰ নেতাজী সমন্ধয় ক্ষেত্ৰত বাঙালী ফেডাৰেচনৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত এই অধিৱেশনৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হয় (Session of All Assam Bengali Youth Students Federation)৷

পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্ছাৰণ, আয়তীৰ উৰুলি, শংখ-ঘণ্টা বজাই মাংগলিক ৰীতি-নাতি অনুসৰি লাইখুঁটা স্থাপন কৰে বিধায়ক তথা অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি ভূৱন পেগু, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই (Lai Khuta laid of All Assam Bengali Youth Students Federation)। ইয়াৰ পাচতে বঙালী ধামাইল, মিচিং ঐনিতম, সোণোৱাল কছাৰীৰ হুঁচৰিকে ধৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।

অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ড৹ উত্তম দাসৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত সভা কেৱল বঙালী জাতিৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ নেৰাখি সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰে আয়োজকসকলে (Lai Khuta laid of Bengali Federation) ৷ লগতে এই অধিৱেশনখন সফল কৰি তুলিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সম্পাদক ড৹ দেৱজিৎ দাশগুপ্তই । বঙালী ফেডাৰেচনে লোৱা এনে পদেক্ষপক সলাগ জনোৱাৰ লগতে ধন্যবাদ বাবে জ্ঞাপন কৰে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক ভূৱন পেগুৱে ।

এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দীপক দে’য়ে কয়, ‘‘এই অধিৱেশন সমন্ধয়ৰ অধিৱেশন । কিয়নো অসমৰ বঙালী সমাজে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক ভেঁটি নিৰ্মাণত নিৰলসভাৱে কাম কৰি আহিছে ৷ বঙালীসকলৰ নিজস্ব পৰিচয় শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰা’’ ৷

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনে অসমৰ সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য, শান্তি আৰু বিকাশৰ বাবেও অভূতপূৰ্ব অৰিহণা যোগাই আহিছে । গতিকে আগন্তুক দিনতো যাতে বঙালীসকলৰ আত্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চলোৱা সংগ্ৰামখন অধিক শক্তিশালী আৰু জনমুখী হয়, তাৰ বাবে অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীয় ৰাইজ, দল-সংগঠনৰ সহযোগত এই অধিৱেশনখনিৰ আয়োজন কৰা হৈছে’’ ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আয়োজক সকলে কয়, ‘‘অসমত বসবাস কৰা হিন্দু বঙালী জনগোষ্ঠীৰ ডি-ভোটাৰ, ডিটেনশ্যন কেম্পৰ লগতে বিভিন্ন জলন্ত সমস্যাসমূহে এই অধিৱেশনত স্থান লাভ কৰিব । লগতে অসমত হিন্দু বঙালীসকলৰ উপগ্ৰহীয় চেটেলাইট কাউন্সিলৰ ক্ষেত্ৰতো আলোচনা কৰা হ’ব’’ ।

মুঠৰ ওপৰত দেওবাৰে এক উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশৰ সূচনা হৈ পৰে ভৈৰৱপুৰ নেতাজী সমন্ধয় ক্ষেত্ৰ । দেওবাৰে এই লাইখুঁটা স্থাপন কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মলেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী, সাধাৰণ সদস্য কনক দলে, ৰাতিৰাম বসুমতাৰী, ৫ নং চিচি টঙানি জিলা পৰিষদৰ সদস্যা বন্তিবালা পেগু, চিচিবৰগাঁও আঞ্চলিক পঞ্চায়ত উপ-সভানেত্ৰী মালতী সৰকাৰ দেৱনাথ, প্ৰধান শিক্ষক অৰ্জুন বৈদ্য, শিক্ষক অসীম পুৰকায়স্থ ৷

লগতে উপস্থিত থাকে সমাজকৰ্মী নিঞ্জন দাস ৰয়, ৰমেন্দ্ৰ পাল, সুনিল দেৱনাথ, অনিল দেৱনাথ, বাঙালী ফেডাৰেচনৰ ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সম্পাদক সঞ্জয় দেৱ, তিনিচুকীয়া জিলাৰ সভাপতি অজিত দেৱনাথ, লখিমপুৰ জিলাৰ সম্পাদক বিজয় দেৱনাথ, প্ৰাক্তন কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য ৰনতি দে’, ধেমাজি জিলাৰ সভাপতি বিপ্লৱ দাস, সম্পাদক গোবিন্দ মণ্ডল, কাৰ্যকৰী সভাপতি ধৰ্মেন্দ্ৰ দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক বিজয় দাসৰ লগতে ভদ্ৰ দাস, সুবল দাস, সমীৰণ দেৱনাথ, বিল্টু দে’, উজ্বল দে’, সমাজকৰ্মী কল্পনা দাস, ৰোহিত চন্দ্ৰ ৰয়, বিশ্বজিৎ দাস, সুজিৎ হাজং, শিৱিৰাম টাহু, মোহন টাহু, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ছানচিঙ ব্ৰহ্ম, গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চৰ দেবিৎ দাৰিকো ৷

