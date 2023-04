নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প

ধেমাজি,৪ এপ্ৰিল: নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই পুনৰ বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে (NHPC Lower Subansiri Dam)। এই প্ৰকল্পটোৰ কাষৰীয়া পাহাৰত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ ভূমিস্খলন । বিগত কেইবাদিন ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত নামনি সোৱণশিৰিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মীয়মান মূল বান্ধৰ কাষত সোমবাৰে পুৱা সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনাৰ পিছতেই ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে (Landslide damages NHPC lower Subansiri Dam) ।

অসমৰ দল- সংগঠন আৰু ৰাইজক প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰি সম্প্ৰতি চলিত বছৰৰ জুন মাহতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিদ্যুত উৎপাদন কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰাৰ পৰিপ্ৰৰেক্ষিতত ক্ষীপ্ৰতাৰে কাম কৰা NHPCত বাৰিষা পূৰ্বেই এইবেলিও সংঘটিত হৈছে পাহাৰৰ ভয়াৱহ ভূমিস্খলন । ইয়াৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ।

এই সম্পৰ্কত মঙলবাৰে ধেমাজি সদৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি উজ্জ্বল চুতীয়াই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে, বিগত বাৰিষাৰ সময়তো ভূমিস্খলন হৈছিল (Landslide on the NHPC diversion tunnel in Lakhimpur)৷ কিন্তু এইবাৰ বাৰিষা নৌপাওঁতেই ভূমিস্খলন ঘটিছে ৷ গতিকে ই ভয়ংকৰ আগজাননী কঢ়িয়াইছে ৷

অসমৰ জনসাধাৰণে আৰু দল সংগঠনে গেৰুকামুখৰ দৰে ঠুনুকা পাহাৰত কেতিয়াও বৃহৎ নদী বান্ধৰ পোষকতা কৰা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয় যে, অসমৰ বিশেষজ্ঞসকলেও এই বিষয়টো আঙুলিয়াই দিছিল ৷ কিন্তু সকলো বাধা নেওচি চৰকাৰে মইমতালিৰে নামনি সোৱণশিৰিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিলে ৷

অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি উজ্জ্বল চুতীয়াই পুনৰ কয় যে, বিজেপিয়ে বিৰোধী দলত থাকোতে NHPCৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল (AJYP react on Lower Subansiri Dam) । কিন্তু শাসনত অহাৰ পিছতে ওলোটা খৰ মাৰি নামনি জনসাধাৰণলৈ পিঠি দি NHPCৰ সপক্ষে থিয় দিলে । তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা হকে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ অন্যাথা অসমৰ ৰাইজে ক্ষমা নকৰিব বুলিও তেওঁ সঁকীয়াই দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: Landslide in NHPC: NHPCৰ ডাইভাৰছন টাৰ্নেলৰ ওপৰত খহি পৰিল পাহাৰৰ মাটি