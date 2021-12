জোনাই, 13 ডিচেম্বৰ : ৯ ডিচেম্বৰত জোনাই মহকুমাৰ অন্তৰ্গত চিমেন চাপৰিত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ অভিযুক্ত সৌমাওচাৰ বসুমতাৰীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছত দেওবাৰে চিমেন চাপৰি আৰক্ষীয়ে আটক কৰি থানালৈ লৈ আনে থানালৈ (Accused of simen chapori firing incident arrested) ।

উল্লেখ্য যে, ঘটনাৰ দিনা চুবুৰীয়া প্ৰদেশখনৰ পৰা এটা নিৰ্মান প্ৰতিষ্ঠানে গহপুৰলৈ বুলি চিমেনৰ চেৰেন দলঙৰ তলেৰে লৈ গৈছিল শিল ভঙা ক্ৰেচাৰ মেচিনৰ বৃহৎ যন্ত্ৰাংশ । যথেষ্ট গধূৰ যন্ত্ৰাংশ ৰেলৰ দলং খনৰ তলতে বালি মাটিৰে ভৰা এটা গাঁতত আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল । যন্ত্ৰসহ আৱদ্ধ হৈ থকা বাহনখন উঠাই নিবলৈ চেষ্টা কৰি থকাৰ সময়তে সেই সময়ত ৰে'ল লাইনত বহি থকা স্থানীয় তিনি যুৱক গদা বসুমতাৰী(৩৭), বগা বসুমতাৰী(৩৫) আৰু মংগল স্বৰ্গীয়াৰী (৩২)ক নিৰ্মান প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লোকে আক্ৰমণ কৰে । যুৱক কেইজনলৈ লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণকাৰীয়ে গুলীচালনা কৰাত যুৱক কেইজনৰ মাজৰ গদা বসুমতাৰীৰ ডিঙিত গুলী লাগি গুৰুতৰভাবে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।

আৰক্ষীৰ জিম্মাত জোনাইৰ চিমেন চাপৰিৰ ঘটনাৰ অভিযুক্ত সৌমাওচাৰ বসুমতাৰীৰ

ইয়াৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজে গুলীবিদ্ধ গদা বসুমতাৰীকে ধৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাটপ্ৰাপ্ত তিনিওগৰাকীকে ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰে । বৰ্তমান বগাৰাম বসুমতাৰী আৰু মংগল স্বৰ্গীয়াৰী সংকটমুক্ত যদিও সম্প্ৰতি সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটীৰ হেল্থচিটি হাস্পাতালত গুলীবিদ্ধ গদা বসুমতাৰীৰ এটা অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হয়, যদিও ডিঙিত এতিয়াও গুলী সোমাই থকা বুলি জানিবলৈ দিছে চিকিৎসকে ৷

উল্লেখ্য যে, ঘটনাৰ অভিযুক্ত সৌমাওচাৰ বসুমতাৰীয়ে ১০ ডিচেম্বৰৰ দিনা চিৰাং আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পন কৰিছিল । বৰ্তমান ঘটনাৰ অভিযুক্ত সৌমাওচাৰ বসুমতাৰীৰ পৰা দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত .৩২ বৰ'ৰ এটা পিষ্টল আৰু ঊনৈশটা সক্ৰিয় গুলি উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । ইতিমধ্যে U/S 326/307/34 IPC R/w sec 27 Arms act. ধাৰা আৰু 64/21 নম্বৰৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আটক কৰা সৌমাওচাৰ বসুমতাৰীক তিনিদিনৰ বাবে ৰখা হৈছে আৰক্ষীৰ জিম্মাত (Accused in police custody at Jonai) ।

লগতে পঢ়ক : Firing in Jonai: জোনাইৰ চিমেন চাপৰিত গুলীচালনাৰ ঘটনা