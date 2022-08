দৰং, 23 আগষ্ট: ৰাজ্যুজৰি জেহাদীয়ে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে এইবাৰ দৰঙত লাখ লাখ টকা লেনদেন কৰি শলঠেকত পৰিছে যুৱক (Youth arrested for dealing lakhs of rupees in bank)৷ ৰাজ্যজুৰি অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী সষ্টম হৈ থকাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্ন অপৰাধীয়ে গা কৰি উঠিছে ৷ চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত থাকৰ অপৰাধত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে নুৰ হাফিজ নামৰ এজন যুৱকক (Youth arrested in Darrang) ৷

বেংকত লাখ লাখ টকা লেনদেন কৰি আৰক্ষীৰ জালত যুৱক

দৰং জিলাৰ খাৰুপেটীয়াৰ নুৰ হাফিজ নামৰ যুৱকজনে মঙলদৈৰ কানাড়া বেংকত 65 লাখ টকাৰ লেনদেন কৰিছিল (Youth arrested allegedly involve with cyber crime) ৷ লগে লগে বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ সন্দেহ উপজে যুৱকজনৰ ওপৰত ৷ বেংক কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি বহিঃৰাজ্যৰ কোনো লোকৰ লগত মোট অংকৰ ধনৰ লেনদেন কৰিছিল নুৰে ৷

বেংক কৰ্তৃপক্ষই মঙলদৈ আৰক্ষীক এই কথা অৱগত কৰাৰ পিছতে নুৰ হাফিজক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে ৷ আৰক্ষীয়ে এই ধনৰ লেনদেনৰ সন্দৰ্ভত নুৰৰ পাছবুকো পৰীক্ষা কৰে ৷ দৰিদ্ৰ যুৱকজনে কানাড়া বেংকত ইমান টকা লেনদেন কৰিবলৈ ক’ত পালে, কোন উৎসহৰ পৰা টকাখিনি আহিছিল সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এতিয়া তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে (Darrang police arrested a youth)৷

এতিয়ালৈ নুৰে এই সন্দৰ্ভত একো কোৱা নাই বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ অচিৰেই আৰক্ষীৰ সোধ-পোছত নুৰৰ মোটা ধন লেনদেনৰ ৰহস্য ভেদ হ’ব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: আদালতৰ পৰাই শৌচালয়ৰ ভেণ্টিলেটৰ ভাঙি পলাল কয়দী