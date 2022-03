জম্মু-কাশ্মীৰত প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ থাকে সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্যকলাপ ৷ পুনৰ এবাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা (Firing in Srinagar) ৷ পুৰণি শ্ৰীনগৰৰ ৰাইনাৱাৰী অঞ্চলত মঙলবাৰে মাজনিশা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হয় দুজন উগ্ৰপন্থী(Two militants killed in Srinagar) ৷

28-29 মাৰ্চত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল সৰ্বভাৰতীয় ট্ৰেড ইউনিয়নে ৷ যাৰ অংশ হিচাপে বৰঙাজুলি চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ(Tea workers protest in Borengajuli Tea estate) সাব্যস্ত কৰে ৷

ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ লগতে পেট্ৰ'লজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য (Price hike in Assam) ৷ যাৰ ফলত বিপাঙত পৰিছে সৰ্ব-সাধাৰণ ৰাইজ ৷ মঙলবাৰে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ (Price hike in daily use commodities) বিৰোধিতাৰে যোৰহাটৰ বি অ' চি পইন্টত প্ৰতিবাদত বহিল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ (AJYCP protest in Jorhat) ৷

কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ লগতে এটা জাতিৰ পৰিচয় নিহিত হৈ আছে থলুৱা লোকবাদ্যসমূহত (Assamese Folk instruments) । আজিৰ প্ৰজন্মই লোকবাদ্য কি দৰে চিনি পাই, সেয়াহে বিচাৰ্যৰ বিষয় । থলুৱা লোক বাদ্যযন্ত্ৰ সংগ্ৰহ আৰু সংৰক্ষণ কৰি অসমীয়া সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাটিৰ ভোগবাৰীৰ এজন থলুৱা শিল্পীয়ে (Artist in Charaideu preserving folk musical instruments) ৷ নিজ গৃহতে বৰ্তমান ১০০ বিধ থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ সংৰক্ষণ কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷

গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ গুলীচালনা(Police firing at Goalpara) ৷ এই গুলীচালনাত আহত হৈছে আব্দুৰ ৰহমান ওৰফে ৰিংকু নামৰ এটা দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী ৷

এইবাৰ জেৰেঙাৰ পথাৰত নহয়, মাজনিশা টিংখাঙৰ পথাৰত জয়াৰ বিননি । 30 মাৰ্চ অৰ্থাৎ বুধবাৰে মাহমৰাৰ ১ নং থুলাই গাঁৱত ‘জয়া স্মৃতি দিৱস’ উদযাপন কৰা হ’ব (Jaya divash at Tingkhong) ৷ এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশিষ্ট নাট্যকাৰ ডিম্বেশ্বৰ কোঁৱৰৰ ৰচনা আৰু পৰাগ গগৈৰ পৰিচালনাৰ' জেৰেঙাৰ বিননি ' নামৰ এখন নাট মঞ্চস্থ হ'ব ৷

হিন্দী ছবি জগতৰ কোনো ছবিয়েই আগতে গঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই অভিলেখ (KGF Chapter 2 record) ! জানো আহক কি আছে কেজিএফ-চেপ্টাৰ 2 ত যাৰ বাবে এই অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হ’ল ছবিখনে ৷

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁৱৰ কিশোৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ মূল অভিযুক্ত বিকি আলীৰ আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰত মৃত্যু সন্দৰ্ভত দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত (Magistrate level probe order) ৷ অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগক দাখিল কৰিব পৰাকৈ অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশক ১৫ দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জিলা দণ্ডাধীশৰ ৷

মঙলবাৰে সন্ধিয়া মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল নীলিম মহন্ত (Nilim Mahanta granted bail)। দুদিনৰ আগতে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তক । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সচিবালয়ৰ দেৱালত NO MORE DAMS শীৰ্ষক ছবি অংকন কৰাৰ পিছতে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিছিল শিল্পীগৰাকী ৷

ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যত আউল লাগিছে । ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কে ভোট নিদিয়ে । এই কথা মঙলবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সংবাদমেলত স্পষ্ট হৈছে (AIUDF betrays Congress for Rajya Sabha election)৷