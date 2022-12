বুধবাৰে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতেৰে অৰ্জুন বঁটা গ্ৰহণ কৰিলে অসমকন্যা নয়নমণি শইকীয়াই (Lawn bowler Nayanmoni Saikia)৷ নয়নমণি শইকীয়াৰ লগতে দেশৰ আন 24 গৰাকী তাৰকা খেলুৱৈৱে গ্ৰহণ কৰিলে অৰ্জুন বঁটা ৷

গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 89 টা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছে মুঠ 788 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে (Gujarat polls phase I ) ৷ ইয়াৰে 719 গৰাকী পুৰুষ প্ৰাৰ্থী আৰু 69 গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী ৷ প্ৰথম পৰ্য়ায়ৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত মুঠ 2,39,76,670 গৰাকী ভোটাৰে ভোটদান কৰিব ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ চিৰাঙতো অব্যাহত আছে গো-ধনৰ অবৈধ সৰবৰাহ ৷ গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত জিলাখনৰ বৈখুনগাঁৱত চিৰাং আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ ঢালিগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত বৈখুনগাঁৱত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে ছটা গৰু(Livestock recovered in Chirang) ৷

ধেমাজিৰ চমৰাজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Accident in Dhemaji) ৷ যাত্ৰীবাহী মেজিক আৰু অটোৰ মাজত মুখামুখী সংঘৰ্ষ ৷ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পানীতোলাত সংঘটিত হয় শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো ৷ বুধবাৰে নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত ২ জন লোক (Man death in road accident in Dhemaji) ৷

৪ ছাত্ৰই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে ভাৰতৰ কোনো শিক্ষানুষ্ঠানতে তিনি বছৰলৈকে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰিব ৷ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এন্টি ৰেগিং কমিটিৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত ৷ আনহাতে পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা ছাত্ৰ নিবাসৰ তিনিওটা ব্লকৰ লগতে মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ছাত্র নিবাস আৰু মাইল্‌ছ ব্ৰন্সন ছাত্র নিবাসৰ অধ্যক্ষক অব্যাহতি দি নতুন অধ্যক্ষক নিযুক্তি(Dibrugarh University ragging case) ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পুনৰ উজলিল অসমকন্যা । এইবাৰ অসমকন্যা গুঞ্জন সিনহা উজলিল কালাৰ্চ টি ভিৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' Jhalak Dikhhla Jaa Season 10ত । Jhalak Dikhhla Jaa 10 ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৮ বছৰীয়া গুঞ্জনে(Jhalak Dikhhla Jaa winner 2022 Season 10) ৷ গুঞ্জনে ট্ৰফিৰ লগতে ২০ লাখ টকাৰ চেক লাভ কৰে ।

২০১৭ চনৰ ছেপ্টেম্বৰত শ্ৰমিকে প্ৰাপ্য বিচাৰি বগীধলা চাহ বাগিচাৰ মালিক পক্ষক অনুৰোধ কৰাৰ সময়তে মালিক পক্ষই ১১ জনকৈ শ্ৰমিকক গুলীবিদ্ধ কৰিছিল (Fire on workers at Bogidhola tea estate) ৷ ইয়াৰ পাছৰ পৰাই লকআউট হৈ আছে বগীধলা চাহ বাগিচা (Bogidhola Tea Estate Golaghat) । শ্ৰমিকসকল নাজল-নাথল অৱস্থাৰে কৰ্মহীন হৈ পৰিছে ৷ বুধবাৰে গোলাঘাটত বাহৰ পাতি থকা কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে বাগিচাৰ সমস্যাৰ বুজ লয় (Kiren Rijiju at Bogidhola tea estate) ৷

জ্যোতি শিক্ষা কেন্দ্ৰ বন্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে(Govt plans to close Jyoti Shiksha Kendra) । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বন্ধ হব কামৰূপ জিলাৰ কেইবাটাও জ্যোতি শিক্ষা কেন্দ্ৰ । তাৰমাজতে কামৰূপৰ কেইবাখনো জ্যোতিকেন্দ্ৰ চলাই থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়লয়ে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ঘোষণা (Badruddin Ajmal on Lok Sabha election)। ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু কৰিমগঞ্জত প্ৰাৰ্থী দিয়াটো এশ শতাংশ নিশ্চিত । নগাঁও আৰু কলিয়াবৰত প্ৰাৰ্থী দিয়াটো ৯৯ শতাংশ নিশ্চিত ৷ নগাঁও, কলিয়াবৰ আৰু বৰপেটাত এ আই ইউ ডি এফে প্ৰাৰ্থী দিলে লাভৱান হ'ব বিজেপি । যিটো বিচাৰে বিজেপিয়ে । ধুবুৰীত আজমলৰ বিজয় সহজ হ’বলৈ হ'লে বৰপেটা, নগাঁও আৰু কলিয়াবৰত এ আই ইউ ডি এফে সহায় কৰিব লাগিব বিজেপিক ।

ৰাজ্যৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে প্ৰকাশ কৰিলে চৰকাৰী বন্ধৰ কেলেণ্ডাৰ(state govt released public holidays calendar) । ৩৮ টা চৰকাৰী বন্ধৰ ভিতৰত আছে ৭ টা দেওবাৰ আৰু এটা চতুৰ্থ শনিবাৰ । বছৰটোত দুটা দিন চৰকাৰী অৰ্ধছুটীও ধার্য কৰা হৈছে । ২৯ জুলাইত মহৰম আৰু ২৮ অক্টোবৰত লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে অর্ধছুটী ।