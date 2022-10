বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ মহাপৰায়ণ (Basistha Dev Sharma passes away) ৷ অতীতৰ সেই পুৰণি যাত্ৰাক স্মৰণ কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটাপ্ৰাপক বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মালৈ ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা একাজলি অশ্ৰুসিক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি...

সকলো ৰাজনৈতিক দলক ‘টেষ্ট’ কৰাৰ পাছত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ এইবাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছক বাচনি কৰিছে ৰাইজে ৷ এই মন্তব্য তৃণমূল কংগ্ৰেছ, অসমৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাৰ (Assam TMC president)৷

শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ত (Guwahati Govt Ayurvedic College) ‘আয়ুৰ্বেদ উদযাপন’ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ তথা বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (Cabinet Minister Sarbananda Sonowal) ।

মহাপৰায়ণ ঘটিল বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ (Basistha Dev Sharma no more) ৷ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটাপ্ৰাপক বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে সত্ৰ নগৰী মাজুলীতো পৰিছে শোকৰ ছাঁ ৷ মাজুলীৰ ভোগপুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দত্তদেৱ গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ দেহাৱসানত আজি অসমবাসী মমাহত । তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাথনা জনায়’’ । গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মাজুলী যেনেকৈ বৈষ্ণৱ পীঠ তেনেকৈ বৰপেটা, বৰদোৱাও তীৰ্থ পীঠ । তেখেতৰ মৃত্যুৱে বৰপেটা সত্ৰৰ এটা লাই খুঁটা লৰি যোৱাৰ দৰে হ’ল । তেখেতৰ মৃত্যু বৰপেটা সত্ৰৰ বাবে ডাঙৰ ক্ষতি’’ (Majuli Satradhikars express condolences over demise of Satradhikar Basistha Dev Sharma) ।

বিশ্বনাথ চাৰিআলিত প্ৰাক্তন প্ৰেমিকাক আক্ৰমণ কৰিলে যুৱকে (Lover attack ex girlfriend in Biswanath)৷ ঘটনা অনুসৰি শনিবাৰে দিন দুপৰতে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যুৱতীগৰাকী ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত তেওঁৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিক নৱজ্যোতি শইকীয়াই আগুচি ধৰে (Youth beats up ex girlfriend in Biswanath ) ৷

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকনল'জী চমুকৈ আই আই টি গুৱাহাটীত ২০২৩ বর্ষৰ বিখ্যাত আলচেৰিংগা অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি ২৩ অক্টোবৰ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 'ঐক্যম' নামৰ এক সাম্প্ৰদায়িক সদ্ভাৱনামূলক বিশেষ কার্যসূচী । উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মানৱ অধিকাৰ তথা সমাজ কৰ্মী ড° দিব্যজ্যোতি শইকীয়াই(Dibyajyoti Saikia to attend alcheringa programme) ।

যোৱা 20 দিন ধৰি পুত্ৰক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে এইহাল দুৰ্ভগীয়া পিতৃ-মাতৃয়ে (Minor boy missing in Lanka station) ৷ লংকা ৰে’ল ষ্টেশ্যনলৈ প্ৰতিদিনৰ দৰেই ঠেলা চলাবলৈ গৈছিল ৰবিয়ে ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ বোকা নিষ্কাশন কেলেংকাৰী (GMC fooling disposal scam) । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিষয়াক লগত লৈ ঘৰে ঘৰে অভিযান CM Vigilance-ৰ ।

নাছিকৰ এয়াৰ ফৰ্চ ষ্টেচনত (Air Force station in Nashik)কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত এগৰাকী বায়ু সেনাৰ সৈনিকক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (Air Force soldier found dead) ৷

শুকুৰবাৰে অসম ৰাইফলছ আৰু ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ যুটীয়া সহযোগত ত্ৰিপুৰাত গাঞ্জাসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হয় (Ganja and two smugllers arrested in Tripura)