শতাধিক প্ৰজাতিৰ পক্ষীয়ে এৰিলে দীপৰ বিল । বায়ু-জল-শব্দ প্ৰদূষণৰ কৰাল গ্ৰাসত মৃত্যুমুখী দীপৰ বিল । চৰকাৰৰ চূড়ান্ত অৱহেলা আৰু গুৰুত্বহীনতাত স্বীকৃতি হেৰুওৱাৰ দিশে দীপৰ বিল (Ramsar site Deepar Beel in existence problem) । ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ স্বীকৃতিৰ সময়ত চাৰি হেজাৰ হেক্টৰ মাটিকালিয়ে আৱৰি থকা দীপৰ বিলৰ সীমা আজিও নিৰ্ধাৰণ নহ’ল । ইটিভি ভাৰতৰে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত দীপৰ বিল সুৰক্ষা মঞ্চৰ সম্পাদক প্ৰমোদ কলিতা ।

2022 বৰ্ষটো অসমৰ ক্ৰীড়াজগতৰ বাবে সোণালী বৰ্ষৰূপে চিহ্নিত হৈ ৰ’ল ৷ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি একেটা বৰ্ষতে অসমীয়া খেলুৱৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দখল কৰিলে বহু পদক ৷ বছৰটোৰ অন্তিম সময়তো দুই অসমকন্যাই লাভ কৰিলে সোণ আৰু ৰূপৰ পদক (Assamese sports person success story)৷

উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু চত্তীশগড়ৰ দুই যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ (Bharat Yatra by two friends) ৷ পদব্ৰজে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত যাত্ৰা ৷ ২০২১ চনৰ ৭ অক্টোবৰৰ পৰা পদব্ৰজে আৰম্ভ কৰা ভাৰত যাত্ৰাৰ বৰ্তমানলৈকে দহখন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছে দুই যুৱকে ৷ চত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰাত ৰাইজৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি পোৱা বুলি কৈ দুয়ো যুৱ শিল্পীয়ে সত্ৰ নগৰী বৰপেটাত উপস্থিত হৈ অসমৰ লগতে বৰপেটাৰ সমৃদ্ধ সংস্কৃতিৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷

সম্ভাব্য ক'ভিডকালীন পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ ৷ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰে ক’ভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব অসমে (Covid 19 in Assam) ৷ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত আছে পৰ্যাপ্ত সুবিধা ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা উল্লেখ কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ৷

আছুৰ নেতৃত্বত লোককৃষ্টিৰ সাধক একলব্য গামক মঙলবাৰে প্ৰদান কৰা হয় পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা (Pratima Pandey Award 2022 to Eklavya Gham)৷ আছুৱে গুৱাহাটীৰ চানমাৰিস্থিত প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত উদযাপন কৰা পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানতে (Death anniversary of Pratima Barua Pandey) লোককৃষ্টিৰ সাধকগৰাকীক প্ৰদান কৰে এই বঁটা ৷

চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদৰ নামত মানৱাধিকাৰ ভংগৰ অভিযোগ সদৌ অসম গ্ৰামীণ শ্ৰমিক সন্থাৰ (AARWA allegation against govt)। উচ্ছেদ প্ৰসংগক লৈ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব শ্ৰমিক সন্থা । ভূমিহীন লোকক সংস্থাপন নিদিয়াকৈ উচ্ছেদৰ বিৰোধী শ্ৰমিক সংগঠনটো (All Assam Rural Workers Association)। লামডিং উচ্ছেদক লৈ ইতিমধ্যে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে শ্ৰমিক সন্থা ।

অসমত শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ’ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া (Constituency Delimitation in Assam)৷ অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰৰণ কৰিছে জাননী ৷

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সন্দৰ্ভত কৰা অপমানসচূক মন্তব্যক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ (Congress leader slams Bhabesh Kalita)। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সামাজিক মাধ্যম আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগৰ অধ্যক্ষ ৰাতুল কলিতাই তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ভৱেশ কলিতাক । নিম্নৰুচি সম্পন্ন, শালীনতাহীন তথা শিষ্টাচাৰ বিহীন আখ্যা ভৱেশ কলিতাক ।

মাণিকপুৰ চেন্ট্ৰেল বেংকত দালালৰ দপদপনি । বেংক একাউণ্ট লিংক কৰা, KYC আদিৰ নামত গ্ৰাহকৰ পৰা এহাজাৰকৈ ধন সংগ্ৰহ । সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি পলায়ন দালালৰ (Brokers at central bank branch in Manikpur) ।

মঙলবাৰে পুৱাই কাশ্মিৰ-ছিমলালৈ পৰিণত হ’ল ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণ ৷ ৰাজ্যবাসীয়ে কাহানিও নেদেখা এক অস্বাভাৱিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হ’ল মৰাণত (Snow cover at Moran)৷ পুৱতি নিশা এই ধুমুহা, শিলাবৃষ্টিৰ ফলত মৰাণ চাহ বাগিচাত এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে (Man died due to Hail storm at Moran) ৷ নিহত লোকজনৰ নাম নাছিয়া ঘাটোৱাৰ (42) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷