অৱশেষত কলকাতা আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে কলকাতাত গৰ্গ চেটাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে(Garga Chatterjee arrest by Kolkata police)। স্বৰ্গদেও চাউলুং চুকাফাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত কলকাতা আৰক্ষীয়ে গৰ্গ চেটাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কলকাতাৰ আদালতত হাজিৰ কৰে । অৱশ্য়ে আদালতে চেটাৰ্জীক চৰ্ত সাপেক্ষে জামিন দিয়ে ।

জোৰামথাংগাক সাক্ষাৎ অসমৰ দুই মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু অশোক সিংঘালৰ (Assam ministers meet Mizoram CM) ৷ আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰাৰ বাবে জোৰামথাংগাই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ কথা ক’লে অতুল বৰাই ৷ অসমৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালেও অতি শীঘ্ৰেই সীমা সমস্যা সমাধান হ’ব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছে ৷

আলফাত যোগদানৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল নগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা ৷ তপন দাস নামৰ এগৰাকী বিজেপি নেতাৰ অত্যাচাৰত অতিষ্ঠ হৈ আলফাত যোগদানৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে(Facebook Post on ULFA I) ৷

বুধবাৰে অষ্টমবাৰৰ বাবে মুখ্য়মন্ত্ৰী হিচাবে শপত গ্ৰহণ কৰিলে নীতিশ কুমাৰে (Nitish Kumar took oath as Bihar chief minister)৷ মঙলবাৰে বিজেপিৰে মিত্ৰতা ভংগৰ পাচত বুধবাৰে নতুন চৰকাৰ গঠন হ’ল বিহাৰত ৷

ক্ৰমাৎ সলনি হ’বলৈ ধৰিছে অসমৰ ভৌগোলিক মানচিত্ৰ (Changes in geographical map of Assam due to erosion) । বানৰ পাছত খহনীয়াই সংহাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত নিঃশেষ হৈছে ৰাজ্য়ৰ ২৫০০খনকৈ গাঁও ৷

বিহালীত মঙলবাৰে পুৱতি নিশা অহা এজাক ধুমুহাই এফালৰ পৰা তচনচ কৰি গ’ল সকলো (Storm devastated several areas of Behali) ৷ কৰবাত যদি গছ-গছনি ভাঙিছে আন কৰবাত আকৌ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে বহু পৰিয়ালৰ (Many trees falling on road) ৷ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ ৰাস্তাত বাগৰি পৰাত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগতে ৰতোৱা জিনজিয়া সংযোগী পথত যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰে ৷ বিহালীৰ বিহপুখুৰী, লাহৰিজান, মোনাবাৰী, ৰতোৱা আদি অঞ্চলত গছ-গছনিকে ধৰি ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৷

দেশৰ ৭৫তম স্বাধীনতা দিৱসৰ (75th Independence Day) লগত সংগতি ৰাখি দেশজুৰি আয়োজন কৰা হৈছে "আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ" (Azadi ka Amrit Mahotsav) ৷ ইয়াৰ অংশ হিচাপে ছিপাঝাৰত বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত বুধবাৰে এক ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা উলিওৱা হয় (Triranga Yatra at Sipajhar) । লগতে এক বিশাল বাইক ৰেলীৰো আয়োজন কৰা হয় (Har Ghar Tiranga bike rally at Sipajhar) ৷ এই বাইক ৰেলী উন্মোচন কৰি বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে (Minister Chandra Mohan Patowary) অঞ্চলটোৰ একাংশ সুলভ মূল্যৰ এজেন্ট আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত জাতীয় পতাকা বিতৰণ কৰে ৷

শিৱসাগৰত অঘটন ৷ নামতি নদীত যোৱা নিশাই একেলগে সন্ধানহীন হৈছিল পিতৃ-কন্যা (Father Daughter Missing in Sivasagar)। ইয়াৰ পাছতে নামতিৰ নামদাং নদীৰ পাৰত আজি উদ্ধাৰ হৈছে পিতৃৰ কাপোৰ, টৰ্চ লাইট, চেণ্ডেল ৷ সন্ধানহীন হোৱা দুই পিতৃ কন্যা নামতিৰ খামুন গাঁৱৰ প্ৰশান্ত শৰ্মা আৰু গিতাশ্ৰী শৰ্মা ওৰফে শিৱানী বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ নামদাং নদীত সন্ধানহীন হোৱাৰ আশংকা কৰাৰ পিছতেই স্থানীয় লোকে নদীত নামি চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ হয় কন্যাৰ মৃতদেহ (Child Dead Body Recovered From Namti River)।

সমাগত স্বাধীনতা দিৱস (75th Independence Day)। স্বাধীনতা দিৱসটি যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে উদযাপিত হয় তাৰ বাবে যাবতীয় সকলো প্ৰস্তুতি হাতত লোৱা হৈছে । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে স্বাধীনতা দিৱসত অশান্তি বিয়পাব নোৱাৰে তাৰ বাবে ৰাজ্যৰ অন্য জিলাৰ সমান্তৰালকৈ লখিমপুৰ জিলাতো জাৰি কৰা হৈছে ভাৰতীয় ফৌজদাৰী কাৰ্য্য বিধি আইনৰ অধীনত ১৪৪ ধাৰা।

যোৰহাটৰ আগশাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ এজন অধ্যাপকে বাছি ল’লে আত্মহনন দৰে পথ । শিক্ষাৰ দৰে এক পৱিত্ৰ বৃত্তিৰ লগত জড়িত লোকজনৰ আত্মহননৰ ঘটনাই এতিয়া অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ(Jorhat Bahona College Assistant Professor commits suicide) ৷ বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই অধ্যাপকজনৰ আত্মহনন কাৰণ ।