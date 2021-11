মঙলবাৰে কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত উপস্থিত হয় শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ (Akhil Gogoi at district & sessions judge court kamrup (m) guwahati) ৷ ১৩৫ টাকৈ গোচৰত অভিযুক্ত অখিল গগৈ ৷ প্ৰয়োজনত আন্দোলনৰ বাবে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু অখিল গগৈ (Akhil Gogoi ready to leave assembly membership for protest) ৷



লখিমপুৰত মঙলবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় লাচিত দিৱস (Lachit Divas Organize in Lakhimpur) ৷ বীৰ লাচিত সেনা (Bir Lachit Sena) ৰ উদ্যোগত নগৰৰ ত্যাগক্ষেত্ৰত বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে লাচিত দিৱস । এই কাৰ্যসূচীত সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ পৰা জাতীয় জীৱনৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে লক্ষাধিক লোকৰ সমাৱেশ ঘটিব ৷ বু

প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ৷ মূল্যবৃদ্ধি আৰু ৰাজহুৱা সম্পদ ব্যক্তিগতকৰণ আৰু বিক্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট দলৰ আহ্বানমৰ্মে শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে মঙলবাৰে ৰূপায়ণ কৰে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদস্থলী ৷

এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ ৷ জবকাৰ্ড আৰু পঞ্চায়ত পুঁজিৰ অপ-ব্যৱহাৰ কৰি অৱশেষত বৰ্খাস্ত হ’ল এগৰাকী পঞ্চায়ত সভাপতি । অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি নাহৰকটীয়া মেৰবিল পঞ্চায়তৰ সভাপতি(President of Naharkatiya Merbil Panchayat)ক চকীৰ পৰাই খেদিলে ৱাৰ্ড সদস্যই ৷

অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল গুৱাহাটীৰ উজানবজাৰস্থিত সমাজ কল্যাণ বিভাগ(Social Welfare department)ৰ কাৰ্যালয় । আই চি ডি এছ (I C D S) আঁচনিৰ অধীনত কৰ্মৰত ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত মঙলবাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থা(All Assam Anganwadi Workers Union)ই ।

বুলগেৰিয়াৰ উত্তৰ মেচিডোনিয়াত শোকাৱহ বাছ দুৰ্ঘটনা(Bulgaria Bus crash) ৷ প্ৰায় ৪৫ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই দুৰ্ঘটনাত । ৭ গৰাকী লোক এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অসম ৰাইফলছৰ শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীক প্ৰদান কৰে এই সন্মানীয় অতী বিশিষ্ট সেৱা পদক (Prestigious Ati Vishisht Sewa Medal) । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ যুদ্ধ সেৱা পদক আৰু সেনা প্ৰধানৰ প্ৰশংসা কাৰ্ডৰ দ্বাৰাও প্ৰশংসা কৰা হৈছিল ।

হাওৰাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু কোষ (Trinamool Congress’s minority cell)ৰ সম্পাদক ৱাজহুল খানক গুলীয়াই হত্যা(TMC leader Dead) কৰা হৈছে ৷ ঘটনাৰে জড়িত থকাৰ সন্দেহত তিনিজন লোকক কৰায়ত্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

কৰ'ণা(Corona) মহামাৰীৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিয়ে মানুহক ঘৰৰ পৰা কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে । সাধাৰণতে ৯ বজাৰ পৰা ৫ বজালৈ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত কৰিবলগীয়া কামৰ পৰা এই নতুন ব্যৱস্থাই কিছু সকাহ দিছে যদিও বহুতৰে বাবে এয়া এক প্ৰত্যাহ্বানস্বৰূপ হৈ পৰিছে । কিয়নো এনে ধৰণৰ কৰ্ম-সংস্কৃতিৰ বাবে ব্যক্তিগত জীৱন আৰু পেছাদাৰী জীৱনৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য নোহোৱা হৈছে । এই ব্যৱস্থাই স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শিৱসাগৰ সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া যুগল কিশোৰ কলিতাৰ নেতৃত্বত এটা দলে অভিযান চলাই জব্দ কৰে 5 কাৰ্টন অবৈধ বিদেশী সুৰা(Illegal liquor seized) ৷ লগতে ঘটনাৰ লগত জড়িত এজন সৰবৰাহকাৰীক কৰায়ত্ত কৰে ৷