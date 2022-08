৩ আগষ্টত আত্মসমৰ্পণ কৰা জেহাদী আবু বক্কৰ ছিদ্দিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে (Jihadi arrested by Barpeta police)৷ QIS ৰ সহযোগী আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ সৈতৈ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ আছিল আবু বক্কৰ ছিদ্দিকৰ ৷ সাধাৰণ খেতিয়কৰ বেশত বৰপেটা জিলাৰ ভিন্ন স্থানত জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ চলাই গৈছিল আবু বক্কৰ ছিদ্দিকে ৷

এইবাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক ৷ উৎকোচ লৈ হাতে-লোটে ধৰা পৰিল ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱনিযুক্ত পঞ্জীয়ক গুৰুপ্ৰসাদ খাটনিয়াৰ (Bhattadev University Registrar Arrested)৷

ডিব্ৰুগড়ৰ দাৰুল উলুম চাউলখোৱাত উপস্থিত এআইইউডিএফৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল(Badruddin Ajmal visits Darul Uloom Chaulkhowa) । মৰাণৰ ঔফুলীয়ালৈ যাত্ৰাপথত দাৰুল উলুম চাউলখোৱাত উপস্থিত হৈ নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰে(Badruddin Ajmal in Dibrugarh) । মাদ্ৰাছাত আহাৰ গ্ৰহণ কৰি জিৰণি লোৱাৰ অন্ততঃ যাত্ৰা কৰে ঔফুলীয়ালৈ ।

বিগত 6 বছৰত ৭১,০৬১ টা মহিলা নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰে অভিলেখ গঢ়িছে অসমে (Crime Against Women in Assam)৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিভাগে সদৰী কৰা এক তথ্য অনুসৰি উদ্বেগজনক খবৰ পোহৰলৈ আহিছে (Crime cases increase in Assam)৷

পৰকীয়া প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি ৷ নিজ পত্নী আৰু কন্যাক শিৰচ্ছেদ কৰি হাতত কটা মূৰ লৈ শহুৰেকৰ ঘৰত উপস্থিত হ’ল হত্যাকাৰী স্বামী(Husband killed wife and daughter)৷

বামুনীমৈদাম হত্যাকাণ্ডৰ নতুন মোৰ ৷ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল পত্নীক ডিঙি চেপি হত্যা কৰা আলটাফ আলী (Husband killed wife)৷ যোৱা ৩ আগষ্টত বামুণীমৈদামৰ ভাস্কৰ নগৰৰ নলাত বস্তাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল মফিদা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ (Body rescued in Guwahati)৷

হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী সফল কৰাৰ উদ্দেশ্যে মাজুলীৰ বনগাঁৱৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ । দৰিদ্ৰ লোকৰ মাজত ১০০০ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বিতৰণ কৰিব বিদ্যালয়খনে (Student distributes tiranga among poor)। শনিবাৰে এই কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ ।

কোন দিশে ৰাজ্যৰ শাসন ব্যৱস্থা ? প্ৰকৃতাৰ্থত কি হৈ আছে অসমত ! জনগণৰ স্বাৰ্থত নিয়োজিত হৈ থকা আৰক্ষীক, আৰক্ষীয়েই আটক কৰিব লগা পৰিস্থিতি আহি পৰিছে ৷ এইবাৰ সোণাৰি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এগৰাকী আৰক্ষীক (Sonari police arrested Police)৷ কিন্তু কিয় ?

চিপিআইএমৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক জীতেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক 'নতুন বটলত পুৰণি সুৰা' বুলি অভিহিত কৰে (Tripura Chief Minister termed as old wine in new bottle) । তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে ত্ৰিপুৰাত আইন-শৃংখলা (Law and Order situation in Tripura) আৰু গণতন্ত্ৰৰ দৰে একো বস্তু নাই (CPIM alleged no democracy in Tripura) ।

ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ (Quit India Movement) শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰিবলৈ মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনে আয়োজন কৰিব ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ স্মৃতি ৰোমন্থন সমাৰোহ । অহা ৯ আগষ্টত অসম ৰাজ্যিক মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলন আৰু শিৱসাগৰ জিলা মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হ'ব এই সমাৰোহৰ ।