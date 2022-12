সংস্থাপন বিচাৰি বহিঃৰাজ্যলৈ গৈছে লাখ লাখ যুৱক-যুৱতী (youth went abroad in search of employment) । পানীত পৰিল ‘এডভান্টেজ আছাম’ৰ নামত ব্যয় কৰা ৰাজকোষৰ কোটি কোটি টকা । চৰকাৰী পৰিকল্পনাৰ অভাৱতে গঠন নহ'ল সম্পদভিত্তিক উদ্যোগ । ঔদ্যোগিক পৰিমণ্ডল গঢ়াত ব্যৰ্থতাৰ বাবেই সংস্থাপন বিচাৰি বহিঃৰাজ্যলৈ গৈছে লাখ লাখ যুৱক-যুৱতী । ৰাজ্যিক উদ্ভাৱন আৰু ৰূপান্তৰ আয়োগৰ (State Innovation and Transformation Commission) প্রতিবেদনত উন্মোচিত ৰাজ্যৰ নিবনুৱাৰ সংস্থাপন আৰু ঔদ্যোগিক বিকাশৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ ।

দৰং জিলাৰ মঙলদৈৰ ভকতপাৰাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Dead body exchange) ৷ মহিলাৰ পৰিৱৰ্তে পুৰুষৰ মৃতদেহ পালেগৈ ঘৰ (Dead body exchange) ৷

প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিভিন্ন দাবীৰে উত্তাল হ'ল গোৱালপাৰাৰ মৈজঙ্গা চাহ বাগিচা (Tea worker protest at Maijonga Tea Estate)। বাগিচাৰ ভিতৰত আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপনৰ দাবীত সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । বিভিন্ন দাবীৰে বাগিচাৰ পৰিচালকলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰও প্ৰেৰণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ।

ৰাজ্যত ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ অব্যাহত থকাৰ মাজকে দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি,অসমৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ । উত্তৰ লখিমপুৰৰ চাপৰি গাঁৱত সংগঠনটোৱে আয়োজন কৰিলে ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা (Anti drug awareness meeting at Lakhimpur)। সচেতন নাগৰিক সমাজেও সহযোগিতা আগবঢ়ায় ।

বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ফাইনেল উপভোগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিশ্ববাসী (Argentina vs France)। ঐতিহাসিক খেলখনত মেছিৰ আৰ্জেণ্টিনা মুখামুখি হ'ব ফ্ৰান্সৰ । বিশ্বকাপ ফুটবলত দুয়োটা দলৰ ইতিহাস কেনে ?

মাজুলীৰ গঞাৰ মৎস্য চিকাৰ ৷ চিতাদাৰৰ দলঙা বিলত জাকিমাৰি নামিল গঞা ৷ অন্যহাতে বিদেশী পৰ্যটকে উপভোগ কৰিলে মৎস্য চিকাৰৰ দৃশ্য ৷ চিতাদাৰ চুকৰ দলঙা বিলত হাতে হাতে মোৱা, পুঠি, খলিহনা, কাৱৈ,বৰালি ,শ’লমাছ লৈ উথপথপ মন গঞাৰ (Traditional fish haunting in Majuli)৷

সংগীত নাটক অকাডেমি বঁটাৰ (Sangeet Natak Akademi) বাবে নিৰ্বাচিত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক গুণীন্দ্ৰ নাথ ওজাক সত্ৰনগৰী বৰপেটাত ৰাজহুৱা অভিনন্দন ৷ বৰপেটা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই দেওবাৰে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধনাৰে জাতিটোক সমৃদ্ধ কৰা গুণীন্দ্ৰ নাথ ওজাক ৰাজহুৱা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে (Sangeet Natak Akademi awardee of Barpeta) ৷ একেটা অনুষ্ঠানতে 'সংগীত নাটক অকাডেমি অমৃত বঁটা'ৰ বাবে নিৰ্বাচিত গুৰুপ্ৰসাদ ওজাকো শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই অভিনন্দন জনায় (Felicitation Program in Barpeta) ৷

মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Rape case in Guwahati)। কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দি দুই যুৱকে ধৰ্ষণ কৰে এগৰাকী ১৮ বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীক । বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী আমিৰুল ইছলাম আৰু আবু আব্দুল্লাহক ।

গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লিডাৰশ্বিপ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুঠ 355গৰাকী নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত ৷ শিবিৰত অংশ গ্ৰহণ কৰি বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা TMCৰ সাংসদ ডেৰেক অ’ব্ৰিয়েনৰ ৷

পুনৰ মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা (Ganja seized in Hatigaon) । হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত জব্দ হয় ৪০ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা (Hatigaon police patrolling) । আৰক্ষীৰ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে হাতীগাঁও বিহাৰী বস্তিৰ পৰা অনা হৈছিল নিষিদ্ধ সামগ্ৰীখিনি । AS-01-R0044 নম্বৰৰ বাহনত কঢ়িয়াই অনা হৈছিল জব্দকৃত গাঞ্জাখিনি । লগতে আৰক্ষীয়ে দুই সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Smugglers arrested with ganja) ৷ আটকাধীন সৰবৰাহকাৰী ক্ৰমে মাইদি দৈমাৰী আৰু গোপাল বসুমতাৰী ।