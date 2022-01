গোৱা, পঞ্জাৱ, মণিপুৰ, উত্তৰাখণ্ড আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী শনিবাৰে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে (Election Commission announces dates for assembly polls) । জানো আহক, কি কি নিয়ম ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ৷

যান-বাহন আইন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ ব্যাপক অভিযান (Crackdown on violators of traffic laws)। কেৱল অভাৰলোড ট্ৰাকৰ পৰাই সংগ্ৰহ ৮.৯১ কোটিতকৈ অধিক টকাৰ জৰিমনা । ৯ মাহত যান-বাহন আইন ভংগ কৰাৰ ১৬,৩৮৬ টা ঘটনা । বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত দুগুণ জৰিমনা সংগ্ৰহ ।

অহা ১০ জানুৱাৰীত ত্ৰিপুৰালৈ অহাৰ কথা আছিল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ । কিন্তু দেশজুৰি ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাতিল এই কাৰ্যসূচী (JP Nadda’s Tripura visit postponed)। ১৫ দিনলৈ দলীয় সকলো অনুষ্ঠান বাতিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ।

সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কলিয়াবৰতো দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ’ণাৰ সংক্ৰমণ ৷ কিন্তু এতিয়াও সজাগ আৰু সচেতন হোৱা নাই সাধাৰণ ৰাইজ । ৰাইজৰ মুখত নাই মাস্ক, পালন কৰা নাই সামাজিক দূৰত্ব ৷ কলিয়াবৰৰ বজাৰত পৰিলক্ষিত হৈছে (No social distance in Kaliabar market) এই দৃশ্য ৷

কেইবাটাও অধ্যয়নে অ’মিক্ৰণক কম আক্ৰামণাত্মক হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তথাপিও কিন্তু অতি সহজেই সংক্ৰমিত এই ৰোগ দীৰ্ঘম্যাদী ক’ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ কাৰক ন’হব বুলি কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য নাই ৷ বিশেষজ্ঞসকলে নিজেই এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে ৷

শুকুৰবাৰে নিশা হয়বৰগাঁও আৰক্ষী আৰু জুৰীয়া আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে জুকাটি বজাৰত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ (Drugs Seized at Nagaon) লগতে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Drugs dealer arrested at Nagaon) ৷ এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীজনক আটক কৰাৰ পিছতেই জুকাটিবাসীক উদ্দেশ্যি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই ।

বিগত বৰ্ষৰ শেষৰফালে বৰপেটাৰোডৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল এগৰাকী কিশোৰী ৷ নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰীগৰাকীক এজনী যুৱতীৰ সৈতে কলকাতাত উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ শুকুৰবাৰে বৰপেটাৰোড আৰক্ষীৰ এটি দলে কিশোৰীগৰাকীক কলকাতাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে (Barpeta Road Police rescue a minor girl in Kolkata) ৷

বুল্লী বাই এপ গোচৰৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে (Delhi Police investigates Bulli Bai case) । অভিযুক্ত নীৰজ বিষ্ণৈক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে বহু নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । বিষ্ণৈয়ে সুকীয়া পৰিচয় আৰু জনপ্ৰিয় হোৱাৰ স্বাৰ্থত এপটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।

পুনৰ হ্ৰাস পালে বিটকইনৰ সুদৰ হাৰ ৷ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভৰ এখন বৈঠকৰ পাচতে বিটকইনৰ সুদৰ হাৰ বিগত তিনি মাহৰ তুলনাত যথেষ্ট হ্ৰাস পায় (Bitcoin drops to 3 month low after US Fed signals interest rate) ৷