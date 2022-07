ৰাজীৱ ভৱনত অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তৰ সংবাদমেল । প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ বান সাহায্য প্ৰদানক লৈ মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে অংকিতা দত্তই । জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ 'চৰ্ট টাইম মেম’ৰি লষ্ট’ হোৱা বুলি মন্তব্য অংকিতা দত্তৰ (Jayanta Malla Baruah lost his short-term memory)।

তিনিচুকীয়া জিলাৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত সেনা-আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান (Operation against ULFAin Assam-Arunachal border)। আলফাৰ(স্বাধীন)সদস্যক আশ্ৰয় তথা ধনৰ লেন-দেন কৰাৰ অভিযোগত এজনক আটক (One detained for harboring ULFA I)।

চৰকাৰী শিক্ষকৰ পদত থাকি সাংবাদিকতা আৰু এল আই চি এজেণ্ট হৈ থকা শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ । তাৰেই কাৰ্যব্যৱস্থা হিচাবে মঙলবাৰে ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমজন শিক্ষকক নিলম্বন কৰা হয় । শিক্ষা বিভাগে নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ লাওপাৰা হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক তথা 'দৈনিক অসম' বাতৰিকাকতৰ সাংবাদিক ৰাজেন ডেকাক নিলম্বন কৰে (First Journalist Teacher suspended in Assam) ।

বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত অসম একপ্ৰকাৰ ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হৈছে (Flood situation in Assam)। প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । লাখ লাখ লোক দিশহাৰা হৈ পৰিছে । বহুলোক এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে । ইয়াৰ মাজতে ঘৰ-মাটি হেৰুৱাই সৰ্বস্বান্ত বানাক্ৰান্ত ।

চিয়েৰা লিয়ন ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনে (Sierra Leone Football Association) দুখন খেলৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত । চিয়েৰা লিয়ন ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনে সদৰি কৰা অনুসৰি দেওবাৰে প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ দ্বিতীয় স্তৰৰ দুখন যোগ্যতা অৰ্জনকাৰী খেলত গ'ল হৈছিল ১৮৭ টা ।

পুনৰ বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য (LPG Price increase) ৷ বুধবাৰৰ পৰা প্ৰতিটো 14.2 কিলো ওজনৰ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 50 টকাকৈ বৃদ্ধি হয় (50 rs Price increase)৷

চাবুৱাৰ খামটি গুৱালী কইলাবাৰীত ডিব্ৰু আৰু ব্ৰক্ষ্মপুত্ৰ নদীৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়াবহ ৰূপ (Dibru and Brahmaputra river Erosion) ৷ খহনীয়াত আপোন ঘৰখন হেৰুৱাই আশ্ৰয়ৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালসমূহে ৷ খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন বিধায়ক, মুখ্য অভিযন্তাৰ ৷ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে পাৰ্কুপাইনৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱাৰ ৷

ইতিহাস সৃষ্টি কৰি আৰবৰ প্ৰথম মহিলা হিচাবে গ্ৰেণ্ড শ্লেমৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ অন্স জাবেউৰৰ (Ons Jabeur make history) । উইম্বলনৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি এই ইতিহাস ৰচে জাবেউৰে (Jabeur enter in to Wimbledon semi finals) ।

উজনি অসমৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব প্ৰান্তত থকা বিভিন্ন বায়ুসেনাৰ ঘাটিসমূহৰ বিষয়ে বুজ লোৱাৰ বাবে উপস্থিত হোৱা ডি কে পাটনায়কে মোহনবাৰী ঘাটিত যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এক বৈঠকত বায়ুসেনাই প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে (Air Force discussed various weapons produced and use) ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে চাউলৰ চোৰাং সৰবৰাহ (Illegal rice smuggling in Assam) । শেহতীয়াকৈ যোৰহাটত সুলভ মূল্যৰ দোকানত সংঘটিত হৈ আহিছে ব্যাপক দুৰ্নীতি (PDS rice illegal sale racket busted in Jorhat) ৷ পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে ৮০ বেগ চাউল ৷