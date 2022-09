ধন দাবীত সাঙোৰ খাইছে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন কে এল অ'ৰ নাম(KLO involved in Serfanguri firing incident) ৷ ধন দাবীত জৰিত দুজন কে এল অ'ৰ লিংকমেনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

ত্ৰিপুৰাত ৰাজ্যসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰিছে অধিসূচনা । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে শুকুৰবাৰে নিশাৰ ভাগত ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে(Former Tripura Chief Minister Biplab Deb) ৷

কৰিমগঞ্জৰ অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ চূড়াইবাড়িত জব্দ বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা (Ganja seized in Assam Tripura border) । RJ 10G B 6442 নম্বৰৰ এখন কনটেইনাৰ গাড়ীৰ পৰা জব্দ কৰা হয় বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি । গাঞ্জাখিনিৰ ওজন ১ টন ১ কুইণ্টল ৮ কেজি বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে, উদ্ধাৰকৃত গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য দুই কোটি টকা বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে (2 crores value Ganja seized in churaibari) । ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল গাড়ীখন ।

তেজপুৰৰ ঘোঁৰামাৰিত শনিবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা(Tezpur Road accident) ৷ তেজপুৰৰ পৰা লখিমপুৰ অভিমুখী AS 12 AC 9827 নম্বৰৰ এখন আলট্ৰা বাছৰ চিলিণ্ডাৰ কঢ়িয়াই নিয়া বাহন এখনৰ লগত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়(Bus accident at Tezpur) ৷ এই ঘটনাত দুয়োখন বাহনৰ প্ৰায় 8 জন যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।

নামৰূপস্থিত অসম শক্তি উৎপাদন নিগম লিমিটেডৰ অস্থায়ী ঠিকা শ্ৰমিকসকলে সাব্যস্ত কৰা আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচীয়ে ১০০ ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিলে (APGCL temporary workers protest) ৷ বৰ্তমান সময়ত কেইবাজনো অনশনকাৰীৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছে (Bad health condition of protester at Namrup) ৷

ডায়মণ্ড লীগৰ ফাইনেলত সোণৰ পদক লাভৰ পিছত তেওঁক সোধা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ মাজতে এগৰাকী সাংবাদিকে বৰ্তমান তেওঁৰ ইংৰাজীৰ মান উন্নত হোৱা বিষয়ত প্ৰশ্ন সোধে (Weakness in English of Neeraj Chopra) । উল্লেখ্য, পূৰ্বতে ভালদৰে ইংৰাজী ভাষাটো নজনাৰ বাবে তেওঁৰ অসুবিধা হৈছিল ।

'কামৰ জৰিয়তে আশাৰ সঞ্চাৰ' । এইবাৰৰ বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱসৰ মূলমন্ত্ৰ । আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতা সাম্প্ৰতিক সময়ত এক সামাজিক ব্যাধি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । প্ৰকৃততে ই এক প্ৰকাৰ মানসিক ৰোগ বুলি চিকিৎসকসকলে গণ্য কৰিছে । ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন সামাজিক সচেতনতা । এনে দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰত্যেক বছৰেই ১০ ছেপ্টেম্বৰ দিনটোত পালন কৰা হয় 'বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস' (World Suicide Prohibited Day) ।

নলবাৰীৰ এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ মহানুভৱতা । নিজে পঢ়া বিদ্যালয়ত চিকিৎসক ছাত্ৰই নিৰ্মাণ কৰি দিলে তিনিমহলীয়া অট্টালিকা (Ex student donated school building in Nalbari) ।

বৰপেটা সত্ৰৰ সত্ৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ প্ৰয়াস সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ(Efforts to preserve sattriya tradition) ৷ ভক্ত দৰ্শণাৰ্থীক সত্ৰৰ মুল কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰত জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুৰোধ সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ(Requested to devotees to wear traditional attire) ৷

অসম সাহিত্য় সভাৰ অন্য়তম শাখা হৈছে হোজাই জিলা সাহিত্য সভা(Hojai District Sahitya Sabha)। এই হোজাই জিলা সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শনিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে । দেওবাৰে অনুষ্ঠিতব্য় মুকলি সভাখনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ কুলধৰ শ‍ইকীয়া মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব ।