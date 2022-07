ভাৰতৰ ১৫ তম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে সোমবাৰে শপত গ্ৰহণৰ পাছতে দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৱে কয় যে শীৰ্ষ সাংবিধানিক পদলৈ তেওঁৰ নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰে যে ভাৰতত দৰিদ্ৰসকলে কেৱল সপোনই নহয়, সেই আকাংক্ষাবোৰো পূৰণ কৰিব পাৰে (Poor can not only dream but also fulfil those aspirations) । ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰমনাই তেওঁক ভাৰতৰ ১৫ তম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত বাক্য় পাঠ কৰোৱাৰ পিছত দিয়া ভাষণত মূৰ্মুৱে তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰাৰ বাবে সকলো সাংসদ আৰু বিধায়কক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

নৱ-নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৱে সোমবাৰে সংসদ ভৱনৰ চৌহদত ভাৰতৰ ১৫ তম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে (Droupadi Murmu takes oath as Indias 15th President)। ইয়াৰ পূৰ্বে দ্ৰৌপদী মূৰ্মুক ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ এম ভেংকায়া নাইডু আৰু লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই কেন্দ্ৰীয় হললৈ আদৰি নিয়ে ।

অভিনেতা বিকী কৌশল আৰু কেটৰিণা কাইফক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এজন অচিনাক্ত লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।

নৱ নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৱে সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ ৰাজঘাটত 'ৰাষ্ট্ৰপিতা' মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে (President-elect Droupadi Murmu paid homage to Mahatma Gandhi)। ইয়াৰ পিছতে তেওঁ সংসদৰ কেন্দ্ৰীয় হলত অনুষ্ঠিত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত দেশৰ ১৫ তম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত বাক্য পাঠ কৰে (Murmu will take oath as President of India)।

চাহ বাগিছাৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ হোৱা KUMU_The song of a wingless birds শীৰ্ষক চুটি ছবিত অভিনয় কৰা কণমানি নয়নমণি মূড়ালৈ(Child artist Nayanmani Mura) ৰঞ্জু হাজৰিকা শিশু শিল্পী বঁটা ৷

নৱ-নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লী আৰক্ষীয়ে যান-জঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে কেতবোৰ বিশেষ ব্যৱস্থা (Prez-elect's swearing in ceremony) ৷

ৰঙা চীনে প্ৰতিদিনে অগ্ৰাসী মনোভাৱ অব্যাহত ৰাখিছে । বাৰম্বাৰ ভাৰতৰ মাটি নিজৰ দখললৈ নিয়াৰ উদ্দেশ্য়ে কৌশলগতভাৱে সীমান্তত উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰি ৰাখিছে ৰঙা চীনে । লাডাখত নিয়োজিত ভাৰতীয় বাহিনীক উত্তেজিত কৰিবলৈ সীমান্তত একাধিকবাৰ চীনা যুঁজাৰু বিমান প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সমীপৰে উৰা মাৰিছে(Chinese fighter jets on LAC) ।

হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে নিশা আম্বালা জিলাৰ মহেশ নগৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এটা অঞ্চলত অভিযান চলাই লৰেন্স বিষ্ণয় আৰু গোল্ডী ব্ৰাৰ চক্ৰৰ সৈতে জড়িত চাৰিজন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ লগতে ধৃত লোককেইজনৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰে অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোৱে ।

দেওবাৰে অনন্তনাগ জিলাৰ পাহালগামৰ লিদ্দাৰৱাট অঞ্চলত উদ্ধাৰ কৰা হয় উত্তৰাখণ্ডৰ এজন পৰ্যটকৰ মৃতদেহ ৷ সুদীৰ্ঘ এমাহৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল লোকজনৰ মৃতদেহ (Uttarakhand tourist's body recovered after a month) ৷

ফেচবুকত আপলোড কৰা এটা পোষ্টৰ বাবেই 64 টাকৈ দিন কাৰাগাৰত থকা বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পিছতেই চৰ্চালৈ আহিছে আমগুৰিৰ অন্য এজন যুৱকৰ প্ৰসংগ ৷ বৰ্ষাশ্ৰীৰ ফেচবুক কমেণ্টত কথা পতাৰ বাবেই বিগত দুমাহ ধৰি অন্ধকাৰ কাৰাগাৰত আৱদ্ধ হৈ আছে বিতোপন চাংমাই নামৰ যুৱকজন (Bitupan Changmai in jail) ৷ চকুলোৰে বাট নেদেখা অৱস্থা বিতোপন মাতৃৰ ।