প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ভ্ৰমণৰ সময়ত ৭৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু উদ্বোধন কৰিব । লগতে তেওঁ নাগপুৰ আৰু বিলাসপুৰ সংযোগী ষষ্ঠখন বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰো (Vande Bharat high speed train) শুভাৰম্ভ কৰিব ।

ৰাজ্যত হাতী-মানুহৰ সংঘাতে ভয়ংকৰ সমস্য়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে জোনাইত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনৰীয়া ম'হৰ ত্ৰাস (Wild buffalo scare in Jonai) । জোনাইৰ ডেকাপাম পাইত গাঁৱত বিগত কেইবাদিনো ধৰি এটা বনৰীয়া ম'হে সৃষ্টি কৰিছে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ(Wild buffalo terror in Jonai) ।

দেওবাৰে মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৽ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই "বিকাশৰ এটা পষেক" যোজনাৰ অধীনত ৮৯৪.৫৫ কোটি টকাৰ বিভিন্ন আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰিব(Development of Majuli) । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মাজুলী ভ্ৰমণ উপলক্ষে শনিবাৰে মাজুলীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুয়ে(Minister Ronoj Pegu) নামনি মাজুলীৰ চেলেক গাঁৱত এখন সংবাদ মেল সম্বোধন কৰে(Minister Ronoj Pegu press conference in Majuli) ।

বঙাইগাঁও জিলা আৰু চিৰাং জিলাৰ সীমামূৰীয়া ডাঙাইগাঁও ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ডকাইতে প্ৰাণ হেৰুৱালে ট্ৰাকৰ চেপাত (Arrested robber died in accident) । ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ।

পৃথিৱীৰ ২৪ শতাংশ ভূখণ্ড দখল কৰা ৪০ কোটিতকৈ অধিক লোকে আফ্ৰিকা মহাদেশখনৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি মৰক্কোৱে তাৰকাৰে ভৰা পৰ্তুগালক পৰাস্ত কৰি ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে (Portugal vs Morocco live updates)। ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অতিক্ৰম কৰা একমাত্ৰ আফ্ৰিকান দল হিচাপে পৰিগণিত হয় তেওঁলোক (FIFA World Cup)।

ৰূপহীহাটৰ শিঙিমাৰী মহম্মদ আলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষকে এগৰাকী ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰাক লৈ শনিবাৰে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ(tense situation in Singimari MD Ali H S School) । পাঠদান বিৰতিৰ সময়ত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আছৰাফুল আলম নামৰ শিক্ষকজনক অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা বিদ্যালয়লৈ আহিব নে নাই এই কথা সোধোতেই শিক্ষকজনে ছাত্ৰীগৰাকীক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাৰবাল্লী গাঁওত শনিবাৰে সন্ধিয়াৰভাগত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Massive fire breaks out in Kalgachia Kharballi) । অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় ছলিম উদ্দিন নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰ(House burnt in Fire incident) । বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি ৰাইজে জানিবলৈ দিয়ে ।

নিশা বিহালী বিহমাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Massive fire breaks out in Behali) । অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত দুখনকৈ দোকান । জুইত জাহ গ'ল কল্যাণ গুপ্তাৰ জেৰক্সৰ দোকান আৰু তপন টিমুংগৰৰ চাইকেল দোকান (Shop burnt in fire incident) । লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত কেইবাখনো দোকান ।

অসমৰ বৃহত্তৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ এটা অন্যতম অংশ হৈছে গণ্ডৱানা সমাজ(Gondwana society in Assam) । অসমৰ প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ দৰেই গণ্ডৱানা সমাজৰো আছে এক নিজস্ব সুকীয়া ৰীতি-নীতি, আচাৰ-পৰম্পৰা । শনিবাৰৰ টিংখাঙত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে গণ্ডৱানা সাহিত্য সভা অসম, গণ্ডৱানা ছাত্ৰ সন্থা অসম আৰু সদৌ অসম গণ্ডৱানা যুৱ পৰিষদৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ।

টীয়কৰ হাঁহচৰা পেট্ৰ’ল পাম্পত AS-03-H-6795 নম্বৰৰ এখন ইণ্ডিগ’ চিএলএচ বাহন ভস্মীভূত হয় (Indigo car burnt at Teok)৷