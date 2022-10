চান্দাৰ নামত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক হাৰাশাস্তি নকৰিবলৈ ৰাজহুৱাকৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

দুৰ্গা পূজাৰ চান্দাৰ নামত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক হাৰাশাস্তি নকৰিবলৈ পুনৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma) ৷ বৃহস্পতিবাৰে টুইটযোগে এই আহ্বান জনোৱাৰ পাছত শুকুৰবাৰে পুনৰ ৰাজহুৱাকৈ পূজা সমিতিৰ আয়োজকসকলক আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা

এই বছৰ ত্ৰিপুৰাত পূৰ্বৰ বছৰবোৰৰ তুলনাত দুৰ্গা পূজাৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । যোৱা বছৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰায় ২১৭৬ খন দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছিল । আনহাতে, এই বছৰ ২৫০৬ খন দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে (Durga Puja in Tripura) ।

অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত প্ৰীতি ফুটবল খেল

অসম আৰক্ষী দিৱসৰ (Assam police day) দিনটোতে শিৱসাগৰৰ হালোৱাটিং আৰক্ষী থানাই লৈছে এক আদৰণীয় পদক্ষেপ । সীমান্তৱৰ্তী নাগালেণ্ডৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত প্ৰীতি ফুটবল খেল । হালোৱাটিং আৰক্ষী থানা আৰু নাগালেণ্ডৰ টুলী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহু লোকে উপভোগ কৰে খেলখন ।

নাগালেণ্ডত 6 মাহৰ বাবে আফস্পা বৃদ্ধি কেন্দ্ৰৰ

কেন্দ্ৰই নাগালেণ্ডৰ নখন জিলাৰ ১৬ খন আৰক্ষী থানা আৰু চাৰিখন জিলাত সশস্ত্ৰ বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন, ১৯৫৮ ৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিছে (AFSPA extended in Nagaland) ।

আইমী বৰুৱাই অসমবাসীক লজ্জিত কৰাৰ অভিযোগ

আইমী বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে দুটাকৈ গুৰুতৰ অভিযোগ ৷ স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ বাবে তিনিমহীয়া শিশুক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগ মন্ত্ৰীপত্নীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে (Allegation against Aimee Baruah) ৷ ইয়াৰোপৰি ডিমাচা জনগোষ্ঠীক জনমানসত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অভিনেত্ৰী তথা মন্ত্ৰীপত্নীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৷

নৈশ বাছেৰে ভ্ৰমণ কৰি কলিয়াবৰত জিৰণি ল’লে 35 টাতকৈ অধিক গৰুৱে

এইবাৰ নৈশ বাছৰ যাত্ৰী হ’ল গৰু ৷ ৰাঘৱ নামৰ নৈশ বাছখনৰ যাত্ৰী হিচাবে যাত্ৰা কৰিলে ৩৪টা গৰুৱে (Cattle transportation by bus at Kaliabor)৷ ইয়াৰ পাচতে উজনি অসমৰ পৰা মেঘালয় অভিমুখী নৈশ বাছখন জব্দ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে গৰুকেইটা (Cattle seized at Kaliabor)৷ এইদৰে নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি গৰুৰ চোৰাং বেহা অব্যাহত ৰাখিছে একাংশই(Cattle smuggling in Assam) ৷ কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা গৰুভৰ্তি বাছখনৰ নম্বৰ হৈছে AS০১ DC ৪৪৪২ ৷ উল্লেখ্য যে, আৰক্ষীৰ তালাচীৰ উমান পাই গৰুভৰ্তি বাছখন এৰি পলায়ন কৰে সৰবৰাহকাৰীৰ লগতে বাছখনৰ চালক-হেন্দিমেনে ।

অগপৰ ৩৮ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে জনীয়াত প্ৰস্তুতি সভা

১৪ অক্টোবৰত অগপৰ ৩৮ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস (38th foundation day of AGP) উপলক্ষে শুকুৰবাৰে জনীয়াত এখন প্ৰস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় (Preparation meeting at Jania) ৷ উল্লেখ্য, এইবাৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস প্ৰত্যেকটো বিধান সভা সমষ্টিতে বিধান পৰিষদসমূহৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

ডিফুত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জীৱন দৰ্শনৰ আলোকপাত

যোৱা ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২ অক্টোবৰলৈ দেশজুৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পষেকজোৰা জন্ম বাৰ্ষিকী(PM Modi birthday) লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে পূৱ কাৰ্বি আংলং জিলা বিজেপিয়েও ডিফু লৰুলংচস্থিত ৰাংচিনাচাৰপ সাংস্কৃতিক প্ৰক্ষাগৃহত শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জীৱন, দৃষ্টি, নীতি আৰু সাফল্যৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত কৰে বুদ্ধিজীৱীসকলৰ এখনি বিশেষ সভা(PM life-vission-policy and achievements) ।

মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা

নলবাৰীৰ মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা (MNCBM election result announced in Nalbari)। সৰ্বমুঠ দহটা পদৰ পাঁচটা পদত এন এছ ইউ আই, চাৰিটা পদত এবিভিপি আৰু এটা পদত আছুৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভ । মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰী একতা সভা নিৰ্বাচনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এবিভিপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভ ।

পথৰ দুৰাৱস্থাই জ্বলা-কলা খুৱাইছে ওদালগুৰিৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজক

ওদালগুৰি জিলাৰ ৰৌতা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ডিপভিচৰা গাঁৱৰ এটি পথে জলা-কলা খুৱাইছে গাঁওবাসীক (Poor road condition in Udalguri)। এই পথচোৱাৰে দৈনিক শ-শ লোক যাতায়ত কৰে ৷ স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি অঞ্চলটোৰ সকলো লোকে যাতায়ত কৰে এই পছচোৱাৰে ৷ সদা ব্যস্ত পথটি মেৰামতিত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হেমাহি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন স্থানীয় ৰাইজৰ ।