গাড়ীগাঁৱত সংঘটিত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিকি আলীৰ মৃত্যু (Biki Ali dies in police encounter) ৷ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু ঘটে ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অভিযুক্তজনৰ ৷ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই গুলী কৰে আৰক্ষীয়ে (Police encounter in Guwahati) ৷

২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ত্ৰিপুৰাত কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল (Clashes between BJP and congress in Tripura) ৷ এই ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৮ কংগ্ৰেছ কৰ্মীক জামিনত মুকলি । অৱশ্যে তেওঁলোকৰ এজনক মুকলি কৰি দিয়া হোৱা নাই । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে আন এটা গোচৰ ।

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব ক'ভিড প্ৰতিষেধক অভিযান (Covid vaccination drive in Assam) । ২০১০ চনৰ ১৬ মাৰ্চৰ পূৰ্বে জন্মগ্ৰহণ কৰা ১৩.৪৬ লাখ কিশোৰ-কিশোৰীক দিয়া হ'ব Corbevax ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে ৬ মাৰ্চত ফ্লেগ অফ কৰিছিল প্ৰতিযোগিতাখনৰ (Arunachal CM flags Off National Rafting Championship) ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ চাৰিওটা শাখাতেই খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় সেনাৰ দল ।

তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে অভিযান চলাই (Assam Police Anti Drug Campaign) ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Drugs peddlers Arrested in Titabar) ৷ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 8 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰে ৷

বিশ্ব গ্ৰাহক অধিকাৰ দিৱস (World Consumer Rights Day 2022) উপলক্ষে ডিফুত আয়োজন কৰা হয় এক সজাগতা সভা ৷ এই সজাগতা সভাত গ্ৰাহকসকলক উদ্দেশ্যি ডিফু ন্যায়িক আদালতৰ অধিবক্তা ৰশ্মি ভড়ালী আৰু সোণম স্বামীয়ে গ্ৰাহকৰ অধিকাৰসমূহৰ সন্দৰ্ভত বক্তব্য প্ৰদান কৰে ৷

ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত ছাত্ৰী আৰু মহিলা কৰ্মচাৰীক এদিনৰ ছুটী দিয়াৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ অপাৰগ অৰুণাচল বিধানসভাৰ বিধায়ক ৷ পবিত্ৰ সদনত অপবিত্ৰ কথা পতা নহয় বুলি মন্তব্য বিজেপি বিধায়কৰ ৷

সোমবাৰে গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত হোজাইৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থৰ নিৰ্দেশত ডবকা চহৰৰ 1 নং ৱাৰ্ডৰ ডবকা আৰক্ষী আৰু হোজাই জিলা আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই অভিযান চলাই হেৰ'ইনসহ (Heroin seized at Hojai) দুজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে ।

লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ অলিম্পিকৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে প্ৰশিক্ষকৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে মাহে খৰচ কৰিব আঢ়ৈ লাখকৈ টকা (assam government to sponsor Lovelina Hima)। হিমা দাসৰ প্ৰশিক্ষনৰ বাবে খৰচ কৰিব মাহে ১ লাখকৈ টকা।

বজাৰত এইবাৰ আহিছে জ্বলা ৰসগোল্লা (Spicy rasgulla in market) ৷ কিছু মিঠা আৰু কিছু জ্বলা সোৱাদেৰে বজাৰলৈ আহিছে এই বিশেষ ৰসগোল্লা ৷ চাও ক’ত কেনেকৈ আপুনি পাব এই ৰসগোল্লাৰ সোৱাদ ৷