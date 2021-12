হেকাৰৰ কবলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ টুইটাৰ একাউণ্ট ৷ দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এই কথা সদৰী কৰে (PMO confirmed PM Modi's Twitter handle got hacked) ৷

চৌদি আৰৱৰ পৰা অহা এগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত কৰ’ণাৰ অৱস্থিতি (Covid 19 positive at Balipara) ৷ বৰ্তমানলৈকে ব্যক্তিগৰাকী অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হয় নে নহয়, সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই ৷

বজাৰত মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ ৰাইজক মাধমাৰ শোধোৱাৰ সময়তে ৰূপহীহাটত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে(Vegetables sold at low price) শাক পাচলি ৷

শনিবাৰে নিশা কাকপথাৰৰ ডিৰাক গেটত সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident at Kakopathar) ৷ এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহয় হয় দুজন ব্যক্তি ৷ বাহনৰ তীব্ৰবেগৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ ৷

শিৱসাগৰৰ জাঁজী হেমনাথ শৰ্মা মহাবিদ্যালয় (Jhanji Hemnath Sarma College)ৰ খেলপথাৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃমহাবিদ্যালয় ভলীবল প্ৰতিযোগিতা (Inter College volleyball Competition) ৷ প্ৰতিযোগিতাখনত ১৭ খন মহাবিদ্যালয়ৰ মুঠ ৩৮ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

শনিবাৰে ডেৰাডুনৰ ভাৰতীয় সামৰিক একাডেমিত অনুষ্ঠিত হয় এই বৰ্ষৰ পাছিং আউট পেৰেড(Passing Out Parade of IMA)ৰ অনুষ্ঠান ৷ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে(President Ramnath Kovind reviewed the passing out parade in Dehradun) ৷

25 নৱেম্বৰত ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰি যোগে প্ৰকাশ হৈছিল ওড়িশাৰ কোৰাপুট জিলাৰ লক্ষীপুৰত অসমৰ ক্ষুধাৰ্ত শ্ৰমিক উদ্ধাৰ হোৱাৰ বাতৰি ৷ পিছত ঘটনাই লৈছে নতুন মোৰ ৷ শ্ৰমিক জনৰ নাম ঠিকনাৰ লগতে ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰি যোগে প্ৰকাশ পাইছিল বহু নজনা তথ্য(migrant worker from Assam in Odisha) ৷ অৱশেষত অসম আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে শ্ৰমিকজনক ৷

ৰাজ্যত ক'লা দিৱস পালন কৰি দল-সংগঠনে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ চৰকাৰক পুনৰবাৰ সকীয়াই দিলে "কা' আমি নামানো"(Anti CAA protests in Assam) ৷ নলবাৰীত আছুৱে ক'লা পতাকা উৰুৱাৰ সমান্তৰালভাৱে টিংখাঙৰ ৰাজগড়ত কা' প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত ক'লা দিৱস পালনেৰে দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে অসম জাতীয় পৰিষদে ৷

বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হ'ল কুখ্যাত ডকাইত জাহিৰ আলি ওৰফে ভূত্তু (Police shot criminal in Biswanath) ৷ একে নিশাতে এজনক এনকাউন্টাৰ আৰু তিনি গৰাকী মহিলা সহ মুঠ ৯ জন জাল নোটৰ ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীৰ ৷

আগন্তুক পৌৰ নিগম/নিকায় নিৰ্বাচনত অকলে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ঘোষণা BJPৰ OBC মৰ্চাৰ(OBC marcha of BJP) ৷ চাবুৱাত BJP ৰ OBC মৰ্চাই সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি কৰিলে এই ঘোষণা ৷ ইয়াৰোপৰি, সংবাদমেলত কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা OBC মৰ্চাৰ । ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত OBC-মৰ্চাই চৰকাৰক জনাব আবেদন(six communities demanding ST status )। OBC-মৰ্চাৰ 27% সংৰক্ষণ কৰাৰ দাবীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা জনালে মৰ্চা বিষয়ববীয়াই ।