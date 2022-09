দৰং, 20 ছেপ্টেম্বৰ: কাৰণ বিভিন্ন যদিও ফলাফল এঘৰীয়া ৷ কেতিয়াবা যদি ব্ৰইলৰ মুৰ্গী পোহাৰ বাবে, কেতিয়াবা অন্য কুলৰ পাত্ৰ অথবা পাত্ৰীৰ লগত বিবাহ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে ৷ অধুনিকতাৰ শিখৰত উপনীত হোৱা বিশ্বত এচাম ঠেক মনোবৃত্তিৰ লোকে সংঘটিত কৰি আহিছে নিকৃষ্ট কাণ্ড ৷ এইবাৰ আকৌ আলহীক মাংসৰে আপ্যায়ন কৰাৰ বাবে এঘৰীয়া হ’ল এটা পৰিয়াল(Social exclusion in Darrang) ৷

মাছ-মাংস খোৱাৰ বাবেই এঘৰীয়া হ’বলগীয়া হ’ল দৰঙৰ কলাইগাঁৱৰ সমীপৰ ঔতলা অহকা গাঁৱৰ এটি পৰিয়াল । সমাজৰ দৃষ্টিত গুৰুতৰ হিচাবে পৰিগণিত অপৰাধটো হ’ল ঘৰলৈ অহা আলহীক ভাতৰ লগত মাছ-মাংসৰে আপ্যায়ন কৰা ৷ আলহীক আমিষ আহাৰেৰে আপ্যায়ন কৰাৰ খবৰটো ইকানে-সিকানে গৈ গাঁওখন মুৰব্বীৰ ওচৰ পাইছিলগৈ ৷ ইয়াৰ পাছতেই এঘৰীয়া হ’বলগীয়া হ’ল পৰিয়ালটোক (Exclusion by Sankaradeva Sangha in Darrang)৷

উল্লেখ্য যে, ঔতলা অহকা গাঁওখন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ(Srimanta Sankaradeva Sangha) পূৱ অহকা প্ৰাথমিক শাখাৰ অধীনত । গাঁওখনৰ নিবাসী ধনেশ্বৰ ডেকাৰ ঘৰত মঙলবাৰে আছিল বছৰেকীয়া সেৱা । সেৱালৈ শংকৰ সংঘৰ পূব অহকা প্ৰাথমিক শাখাৰ বিষয়ববীয়াসকলক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল যদিও ধনেশ্বৰ ডেকাৰ ঘৰত সংঘৰ অন্তৰ্গত কোনো লোক উপস্থিত নহ’ল ।

ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে পৰিয়ালটোক জানিবলৈ দিয়া হ’ল যে ইতিমধ্যে এঘৰীয়া কৰা হৈছে ধনেশ্বৰ ডেকাৰ পৰিয়ালক ৷ শংকৰদেৱ সংঘৰ পূৱ অহকা শাখাৰ মতে ধনেশ্বৰ ডেকাৰ পৰিয়ালে হেনো নীতি বহিৰ্ভূত কাম কৰিছে ঘৰৰ ভিতৰত মাছ-মাংসক স্থান দি ৷ যাৰ বাবে এতিয়া এঘৰীয়া হৈছে এই পৰিয়ালটো (Exclusion for treat with meat in Darrang)।

