মঙলদৈ, ১৭ আগষ্ট : ধূলা কাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে 'বিশেষ তদন্তকাৰী দল' (SIT reached Mangaldai to investigate Dhula Case) উপস্থিত হৈছে মঙলদৈ আৰক্ষী গেষ্ট হাউছত ৷ মঙলদৈৰ সমীপৱৰ্তী ধূলাৰ তেৰ বছৰীয়া কিশোৰী মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে উপস্থিত হৈছে দলটো ৷ উল্লেখ্য, যোৱা 11 জুনত SSB জোৱান কৃষ্ণকমল বৰুৱাৰ ঘৰত মৃত্যু হৈছিল আদিবাসী কিশোৰীগৰাকীৰ ৷

প্ৰায় ৪ বছৰ ধৰি তেওঁৰ ঘৰত কাম কৰা হিচাবে আছিল কিশোৰীগৰাকী ৷ আনহাতে, জোৱান কৃষ্ণকমল বৰুৱাই ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ তোলে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালটোৱে ৷ সেয়ে ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত নকৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায়, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকন, (CM Himanta Biswa Sarma suspended Darrang SP and Additional SP) ধূলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া উৎপল বৰা আৰু ধূলা থানাৰ IO আনোৱাৰ হুছেইনক নিলম্বন কৰিছিল ৷

ধূলা কাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে মঙলদৈত উপস্থিত বিশেষ তদন্তকাৰী দল

লগতে অসম চৰকাৰে এটি তিনিজনীয়া বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰি দিয়ে ৷ বুধবাৰে তদন্তৰ বাবে মঙলদৈত উপস্থিত হয় দলটো ৷ SIT ৰ সদস্যসকল হৈছে চিআইডি বিভাগৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক আইপিএছ দেৱৰাজ উপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, (Inspector General of police CID), উপ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক আইপিএছ ইন্দ্ৰানী বৰুৱা, সদস্য, (Deputy Inspector General of police), চিআইডি বিভাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষক এপিএছ কল্যাণ ফুকন, সদস্য, (Superintendent of police), চিআইডিৰ পৰিদৰ্শক আৰিফুল হক, সদস্য আৰু উপ পৰিদৰ্শক, খাৰুপেটীয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মহাদেৱ হীৰা, সদস্য ।

উল্লেখ্য, দৰং জিলাৰ ধূলা থানাৰ অন্তৰ্গত কৃষ্ণকমল বৰুৱা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত ঢেকীয়াজুলিৰ প্ৰজাপথাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী ১৩ বছৰীয়া কিশোৰীৰ বিগত ১১ জুনত মৃত্যু হৈছিল (13 years old girl unnatural death) । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় ।

শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তক লগত লৈ বিষয়টো সন্দৰ্ভত মৃত কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ঢেকীয়াজুলিৰ প্ৰজাপথাৰ গাঁওস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয় । উল্লেখ্য যে মৃত্যুৰ সময়ত কিশোৰীগৰাকী চিপ লৈ ওলমি থকা অৱস্থাত পোৱা গৈছিল । এই ঘটনাৰ তদন্তৰ সময়ত ফটো আৰু ভিডিঅ’ প্ৰমাণ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে গাফিলতি কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷

তদুপৰি ধূলা থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াই কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গক এজাহাৰ দাখিলৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা প্ৰদানৰ গুৰুতৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাভ কৰে । এনে অৱস্থাত প্ৰথম দৃষ্টিত নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দৰং আৰক্ষীৰ ভূমিকা সন্দেহমুক্ত নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী পতিয়ন যায় ।

ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুকুৰবাৰে জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায় (CM orders suspension of Darrang SP) , অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকন (CM orders suspension of Darrang ASP) আৰু ধূলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে (CM orders suspension of Dhula PS OC) ।