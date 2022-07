দৰং, 2 জুলাই: ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ(Ministry of Home Affairs) উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ (চিআৰপিএফ) শ্বহীদসকলৰ নামত নামকৰণ হৈছে পথ ৷ দেশ মাতৃৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত তেওঁলোকৰ জন্মভূমিত শ্বহীদসকলৰ নামেৰে পথ নামকৰণৰ পদক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আজি দৰং জিলাতো দুটা পথ শ্বহীদৰ স্মৃতিত নামকৰণ হয় (Road name by name of martyr in Darrang)।

দৰঙৰ দলগাঁওস্থিত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ উদ্যোগত বিনাওজাৰ পৰা ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ সংযোগী পথটো শনিবাৰে দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ উপস্থিতিত শ্বহীদ চিআৰপিএফ চিপাহী শৈলেন্দ্ৰ ভৰদ্বাজৰ নামত নামকৰণ হয় । উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে, ২০০৮ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ছত্তিশগড়ত নক্সালবাদীৰ বিৰুদ্ধে যুজঁ দি শ্বহীদ হৈছিল শৈলেন্দ্ৰ ভৰদ্বাজ ৷

দৰঙত শ্বহীদ জোৱানৰ নামেৰে পথৰ নামাকৰণ

শ্বহীদগৰাকীৰ নামেৰে পথটো নামকৰণৰ জৰিয়তে তেওঁৰ স্মৃতি আৰু ত্যাগ সদায় ৰাইজৰ মাজত সজীৱ কৰি ৰখাৰ লগতে দেশ সেৱাৰ বাবে যুৱ প্ৰজন্মক উদ্বুদ্ধ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলায় । আনহাতে মেনাপাৰাৰ পৰা চপাই চকলৈ থকা পথ আৰু চপাই চকো শ্বহীদ চিআৰপিএফ চিপাহী ধীৰেণ ডেকাৰ নামত নামকৰণ হয় ।

শনিবাৰৰ অনুষ্ঠানত দলগাওঁস্থিত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল, শ্বহীদসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে ।

