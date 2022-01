দৰং,৭ জানুৱাৰী : শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে অসম বিধানসভাত লোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ওৰাং ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে (Range of Orang National Park to be enlarge)। অসম চৰকাৰৰ ৰাজপত্ৰিত জাননী নং এফ আৰ ডব্লিউ-১৪/২০০৪/পিটি/৪৬ নং মৰ্মে ইয়াৰ পৰিধি পূৰ্বৰ ৭৮.৬ বৰ্গ কি:মি:ৰ লগত নতুনকৈ ২০০.৩২ বৰ্গ কি:মি: সংযোগ কৰাৰ ব্যবস্থা কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি উদ্যানখনৰ গাতে লাগি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিস্তীৰ্ণ চৰ অঞ্চলক সাঙুৰি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

এই সম্পৰ্কে জাৰি কৰা অধিসূচনাখনত কোৱা হৈছে যে উক্ত অতিৰিক্ত সংযোজিত ভূমি সম্পৰ্কে কাৰোবাৰ কিবা ওজৰ আপত্তি থাকিলে তাক নিষ্পত্তি কৰিবলৈ দৰং আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত দুগৰাকীক দায়িত্ব দিয়া হৈছে । দুয়োগৰাকী উপায়ুক্তই ক্ষীপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে অহা দুমাহৰ ভিতৰত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ওৰাং ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ পৰিধি ২৭৮ বৰ্গ কি:মি: বৃদ্ধি পাব ।

ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান

শুকুৰবাৰে এই সম্পৰ্কে মঙলদৈ বন্যপ্ৰাণী প্ৰাধিকাৰী তথা ওৰাং ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ সঞ্চালক প্ৰদীপ্ত বৰুৱাই জানিব দিয়া মতে উদ্যানখনৰ এই অতিৰিক্ত সংযোজনে বন্যপ্ৰাণীসমূহক সুৰক্ষা দিয়াই নহয় সেইবোৰৰ মুক্ত বিচৰণত সুবিধা হ'ব । কিয়নো ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰিধি কম হোৱাত আৰু এটা অংশৰ গাতে জনবসতি থকাত প্ৰায়ে জীৱ-জন্তু বাহিৰলৈ ওলাই আহি জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল । শেহতীয়াভাৱে উদ্যানখনত বাঘৰ ঘনত্ব এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক হিচাপে চিহ্নিত হৈছে (Asia's highest density of tiger in Orang)।

২০১৬ চনত ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষিত ওৰাঙত আছে ২৪ টা বাঘ । আনহাতে ই এতিয়া শোণিতপুৰ জিলা অতিক্ৰম কৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সৈতে সংলগ্ন হ'ব বুলিও সঞ্চালক বৰুৱাই জানিবলৈ দিয়ে । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ এশিঙীয়া গঁড় আৰু বাঘৰ কাৰণে বিখ্যাত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰিধি বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তক দৰঙৰ ৰাইজে আদৰণি জনাইছে ।

আছুৰ কেন্দ্ৰীয় বিত্ত সম্পাদক খনিন্দ ৰাজবংশী, যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ উপদেষ্টা ভৱেশ কাকতি, বিজেপিৰ দৰং জিলা সমিতিৰ সভাপতি অমৰেন্দ্ৰ শৰ্মা, সাধাৰণ সম্পাদক মন্টু ডেকা, কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি জিন্টু বৰুৱা, অগপৰ দৰং জিলা সমিতিৰ সভাপতি কমলেশ্বৰ বৰুৱা, সাধাৰণ সম্পাদক স্বৰাজ ডেকা মঙলদৈ নাগৰিক মঞ্চৰ সভাপতি হৰেণ বনিয়া আদিয়ে উক্ত সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে ।

