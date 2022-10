মঙলদৈ, ১২ অক্টোবৰ: সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশন আৰু বিক্ৰেতা সন্থা আৰু মঙলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত মঙলদৈ গ্ৰন্থমেলাৰ তৃতীয় দিনা পুৱাৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় (Book Fair at Mangaldoi) ৷ তৃতীয়দিনা সাহিত্য সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই বক্তব্য আগবঢ়াই কয় যে সাহিত্য চৰ্চা কৰিলে, কিতাপ পঢ়িলে মানুহ জ্ঞানী হয় (Pijush Hazarika at Mangaldoi Book Fair) । জ্ঞানে মানুহক আগুৱাই নিয়াৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাত সহায়ক হয় (3rd day of Mangaldoi Book Fair) ।

লগতে সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিবই লাগিবও তেওঁ কয় । মন্ত্ৰী হাজৰিকাই বিধায়ক আৰু নেতাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে বুলিও মন্তব্য কৰে ৷ ভাল নেতা হ’বলৈ ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিবই লাগিব বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

ছিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয় সহযোগী অধ্যাপক ড৹ প্ৰসন্ন নাথৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত সাহিত্য সন্মিলনখনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিশিষ্ট অসমীয়া সাহিত্যিক য়েচে দৰজে ঠংচি (Yeshe Dorjee Thongchi) , থানেশ্বৰ মালাকাৰ, বিশিষ্ট লেখক ড৹ জয়ন্ত বিশ্ব শৰ্মা, দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান যাদৱ শৰ্মা, সাংসদ দীলিপ শইকীয়া, প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজোতি দাস, বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱা আদি বিশিষ্ট অতিথি হিচাবে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

ইফালে মঙলদৈ চহৰৰ গান্ধী ময়দানত অনুষ্ঠিত এই গ্ৰন্থমেলাত পুৱা চিত্ৰাংকন আৰু সাধু কোৱা প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয় ৷ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰায় দুই শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পিছতে মঙলদৈ পৰা প্ৰকাশিত দ্যৌৰংগ বাৰ্তালোচনীৰ এক বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৷

মঙলদৈ গ্ৰন্থমেলাত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা

সভাত আমেৰিকা নিবাসী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড৹ অতুল শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰে । ছিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধক্ষ ড৹ ৰাম চন্দ্ৰ ডেকাই আঁত ধৰা আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ড৹ বিজয় শৰ্মাই উদ্বোধন কৰা সভাখনত শতাধিক বিশিষ্ট সাহিত্যিক, লেখক, চিন্তবিদৰ অংশগ্ৰহণৰে মুখৰিত হৈ পৰে গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰি ।

এফালে বৰষুণ আনফালে শব্দৰ মধুৰ চন্দ্ৰ, কথা বাৰ্তাই ৰসাল কৰি তোলে মঙলদৈৰ গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰি । অনুষ্ঠানত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক যাদৱ শৰ্মা, প্ৰাক্তন সভাপতি ড৹ পৰমানন্দ ৰাজবংশী আদি বিশিষ্ট লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

আনহাতে এই সভাতে দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ কাব্যগ্ৰন্থ কবিকন্ঠ উন্মোচন কৰা হয় । সাহিত্যিক বিজয় বৰুৱাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত কবিকন্ঠ উন্মোচন কৰে সাংসদ দীলিপ শইকীয়াই ।

