দৰং, 17 জুন: ১৯৮৮ চনৰ পাছত মঙলদৈ চহৰত বান (Flood in Mangaldai after 1988) ৷ শান্ত, শীতল বেগানদীৰ কালৰূপ দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে মঙলদৈবাসী ৷ শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশাৰে পৰা বেগানদীৰ ধল বৃদ্ধি পোৱাত চহৰৰ সকলো ৱাৰ্ডতে পানী সোমাব ধৰাত ৰাইজৰ মাজত সম্প্ৰতি হাহাকাৰমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে (Flood situation remains critical in Darrang) ৷

১৯৮৮ চনৰ পিছত এইবাৰ পুনৰ মঙলদৈ চহৰৰ এল এন বি ৰোড, ৰিপোজ চাৰিআলি এই বানে প্লাৱিত কৰে ৷ চহৰৰ বজাৰৰ মাজেৰে বিদুৎ পৰিষদৰ কাযালয়লৈ যোৱা পথটিত সম্প্ৰতি একঁকাল পানী ৷ ইফালে ভেবাৰঘাট চকৰ পৰা আৰেং বামুনপাৰালৈ যোৱা পথটিত বিয়লি পানী এক আঁঠু পয্যন্ত পানী বৃদ্ধি পায় । অভিযোগ অনুসৰি, মৰানদী বুলি বেগাৰ উপৰত এক প্ৰকাৰ অত্যাচাৰ চলাইছিল একাংশ লোকে ।

বেগানদীৰ বক্ষ ক্ষত কৰি সাজিছিল দোকান, অট্ৰালিকা । মঙলদৈ চমৰৰ সোঁমাজেৰে যোৱা বেগাক চিৰ প্ৰবাহমান কৰি ৰখাৰ পৰিবৰ্তে ডাষ্টবিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত এই দশা ভূগিবলগীয়া হৈছে মঙলদৈবাসীয়ে । ৩৪ বছৰৰ পিছত বেগাই নিজৰ প্ৰকৃত ৰুপ দেখুৱাই টেঙাবাৰী, বৰুৱাপাৰা, শান্তিপুৰ, প্ৰীতিনগৰ, ইছলামপুৰ, আৰেং, মঙলদৈ গাঁও, বাঘমাৰা পুখুৰী, বেগামুখ আদি গাঁও প্লাৱিত কৰে ৷

জিলা প্ৰশাসনৰ তথ্য অনুসৰি জিলাখনৰ চাৰিটা ৰাজহ চক্ৰৰ ২২১ খন গাঁও বানৰ কৱলত পৰিছে । সেই অনুসৰি দলগাঁও, ছিপাঝাৰ, মঙলদৈ, পাথৰিঘাট আৰু কলাইগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ ২ লাখ ৭৯ হাজাৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।

এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনে জিলাখনত ১১ টা আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছে । ইতিমধ্যে জিলাখনত বানপীড়িত লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সেনাবাহিনী আৰু SDRF নিয়োগ কৰা হৈছে । ইফালে, বানপীড়িত লোকক সহায় কৰিবলে প্ৰশাসন সাজু আছে বুলি জনায় জিলা উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই ৷

