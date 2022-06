দৰং 21, জুন : ‘‘আমাক খাবলৈ দিয়ক’’, তিনিদিনে লঘোণে-ভোকে থাকি উচুপি উচুপি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ বন্যাৰ্তৰ(Flood affected People Requested CM to help them)৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো মঙলদৈত বন্যাৰ্তই পোৱা নাই বান সাহায্য ৷ তিনিদিন অনাহাৰে মথাউৰিত বাসস্থান ৰঙামাটিৰ বন্যাৰ্তৰ । ইপিনে, মঙলদৈত বানত পৰি মৃত্যু হোৱা শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (Child died in flood in Mangaldai) । এয়া তৃতীয়টো মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনা । মৃতদেহটো এটি কণমানি শিশুৰ । SDRF,NDRF আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ যৌথ অভিযানত মঙলদৈ মোৱামাৰিত উদ্ধাৰ কৰে কণমানী জনীৰ মৃতদেহটো ।

উল্লেখ্য, দৰং জিলাত বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Floods have taken terrible turn in Darang district)। বৰষুণ কমিছে যদিও কমা নাই বানৰ ভয়াৱহতা । আজিও ন ন অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে । আনহাতে, মঙলদৈ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰঙামাটি, মানেইঘাট, দাৰিয়াপাৰা, বৰ থেকেৰাবাৰি, সৰু থেকেৰাবাৰি, কেওট পাৰা আদি গাঁৱত আজি তিনি দিন ধৰি বিধংসী বানৰ কবলত পৰিছে । গাঁওসমূহৰ দুই সহস্ৰাধিক পৰিয়ালে ঘৰ বাৰি এৰি ৰঙামাটি কুৰুৱা সংযোগী মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈছে । নিজেই টিন আৰু পলিথিনৰ চালি নিৰ্মাণ কৰি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে যদিও পোৱা নাই কোনো বান সাহায্য ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো গা লৰা নাই প্ৰশাসনৰ । জিলা উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশক ভেঙুচালি কৰি বান সাহায্য নিদিয়াৰ অভিযোগ বানাক্ৰান্তৰ ।

ইফালে নিজৰ দুই কণমানিক লগত লৈ পথৰ দাঁতিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা বৰ থেকেৰাবাৰী গাঁৱৰ দিপাঞ্জলি ডেকা নামৰ মহিলা গৰাকীয়ে তিনি দিনে লঘোনে ভোকে থাকি উচুপি উঠিল । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লৈ হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ জনাই ক’লে, ‘‘আমাক খাবলৈ দিয়ক । মোৰ শিশু দুটিও যোৱা দুদিনে অনাহাৰে আছে । মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক । আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ সমস্ত পানীৰ তলত’’ ।

আনহাতে, জিলা প্ৰশাসনৰ ওপৰত ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি যোৱা তিনিদিনে পথৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈ থকাৰ পিছতো এটুপি খোৱা পানীও নোপোৱা বুলি অভিযোগ কৰে বন্যাৰ্তই । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়িবলৈ লোৱাত সমগ্ৰ ৰঙামাটি অঞ্চলটোত বান পৰিস্থিতি ক্ৰমে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।

