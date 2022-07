দলগাঁও, 2 জুলাই : ‌ৰাজ্য বা বহিঃৰাজ্যতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি এইবাৰ বিদেশ পালেগৈ দৰঙৰ নেমুটেঙা (Assam lemon export in London) । বিদেশৰ বজাৰত সমাদৃত হ’ল খাৰুপেটীয়াৰ নেমুটেঙা (Assam Lemon to be Available in London)। এই বাতৰি লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ অসমৰ থলুৱা কৃষকসকল ৷

যি সময়ত খাৰুপেটীয়াৰ কৃষকে মুৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই উৎপাদন কৰা সেউজীয়া শাক-পাচলিৰ উচিত মূল্য নাপাই হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ তেনে সময়তে কৃষি প্ৰধান অঞ্চলটোৰ নেমুটেঙাই‌ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লণ্ডনৰ বজাৰ (Assam lemon exported to London Markets from Darang) ৷

লণ্ডনৰ বজাৰত সমাদৃত খাৰুপেটীয়াৰ নেমু

খাৰুপেটীয়াৰ বিহুদিয়া, ঘনশিমুলী গাঁৱৰ এচাম শিক্ষিত যুৱ কৃষকৰ প্ৰচেষ্টাত 4 হাজাৰ কেজি নেমুটেঙা KIEGA EXIMS PVT LTD কোম্পানীৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী পৰা বিমানযোগে ৰপ্তানি কৰা হয় লণ্ডনলৈ । খাৰুপেটীয়াৰ বিহুদিয়া গাঁৱৰ প্ৰগতিশীল কৃষক হবিবুৰ ৰহমান, আছাদুল্লা আকণ্ড আৰু ঘনশীমূলী গাঁৱৰ কৃষক জাকিৰ হুছেইনে উৎপাদন কৰা এই উন্নত জাতৰ নেমুটেঙা প্ৰতি কিলো 30 টকা দৰত লণ্ডনত বিক্ৰী কৰা হ’ব ৷

এই‌ খবৰে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে উদীয়মান যুৱ কৃষকৰ মাজত কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা । উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে এইসকল যুৱ কৃষকে ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰিৱৰ্তে জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদন কৰা বেঙেনা, উৰহী, বীন আদি ডুবাই, লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

পুনৰ এইসকল যুৱ খেতিয়কৰ উৎপাদিত নেমুটেঙা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এনে পদক্ষেপক‌ উৎসাহিত কৰিছে খাৰুপেটীয়া অঞ্চলৰ নিৱনুৱা‌ যুৱ কৃষকসকলক ।

