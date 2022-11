জে পি নাড্ডাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৰেন্দ্ৰ মোডী, অমিত শ্বাহলৈ পত্ৰ হাগ্ৰামাৰ ৷ পত্ৰত হিন্দুত্ববাদৰ ইচ্ছ্যুও উল্লেখ কৰি বিজেপিৰ মন জয়ৰ চেষ্টা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ৷ চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে বহু বড়োলোকক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত কৰাৰো অভিযোগ ৷

Maoists arrested in Assam: ডিব্ৰুগড়ত গ্ৰেপ্তাৰ ৯ টাকৈ মাওবাদী

ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জালত ৯ টাকৈ মাওবাদী ৷ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মাওবাদীকেইটা ক্ৰমে অজয় চাবাৰ, ভাৰত তান্তি, অমিত মুৰা, অমিত সিং ৰাওটা, মোহন মুৰাৰী, অজিত ওৰাং, দীপেন মানকি, বিপুল তাঁতী আৰু মিণ্টু ভৌমিজ ৷

মহানগৰীৰ চচলত টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ(TET pass candidates protest) ৷ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনত থকা বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি অহাৰ অভিযোগত বৃহস্পতিবাৰে চচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীত বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ ৷

Pathetic condition of govt Hospital: বিচনাৰ অভাৱত চিকিৎসালয়ৰ মজিয়াত চটফটাইছে ৰোগীয়ে

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাতে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ স্বৰূপ উদঙালে ৰোগীয়ে (Nagaon BPCH pathetic condition) । মধ্য অসমৰ উন্নত চিকিৎসাৰ একমাত্ৰ ভৰষাস্থল নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়তে চিকিৎসাৰ বাবে ৰোগীয়ে কৰিবলগীয়া হয় হাহাকাৰ । চিকিৎসাৰ নামত ৰোগীক হাৰাশাস্তি কৰাৰো অভিযোগ ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ (Patients got harassment in Nagaon civil hospital) । ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোম যাবলৈ ৰোগীক বাধ্য কৰোৱাৰ অভিযোগ চৰকাৰী চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ।

ভাৰত জড়ো যাত্ৰাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে গুৱাহাটীবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা কৃত্ৰিম বান আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানী আদি সমস্যাৰ বিষয়ে চৰকাৰক দৃষ্টি গোচৰ কৰা আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি অসমৰ পৰা খেদি পঠিওৱা ৷ বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত উলিওৱা পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই বুলি মন্তব্য কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই (Assam edition of Bharat Jodo Yatra) ৷

ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জৰ জিনকাটাৰ পৰা আৰম্ভ হয় বিজেপিৰ ৰথ যাত্ৰা (BJP start Rath Yatra in Assam) । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ৷

শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰ হত্যাকাণ্ডৰ এটাৰ পাছত আন এটা ৰহস্য পোহৰলৈ আহিছে (Shraddha Walker Murder Case)। আৰক্ষীক হত্যাকাণ্ডৰ কথা সকলো বিৱৰি কৈছে হত্যাকাৰী আফতাব আমিন পুনাৱালাই । পুনাৱালাৰ স্বীকাৰোক্তিয়ে আৰক্ষীক চিন্তিত কৰি তুলিছে ।

বিনিয়োগকাৰীসকলে বৰ্ধিত সূতৰ হাৰৰ বাবে ফিক্সড ডিপজিট (FD)ত নতুনকৈ আগ্ৰহ দেখুৱাইছে । বহুতো গ্ৰাহকে বেছি সূতৰ এফডিত সেই ধন পুনৰ বিনিয়োগ কৰিবলৈ FD বন্ধ কৰাৰ কথা ভাবি আছে । কিন্তু এনে ক্ষেত্ৰত লাভ আৰু লোকচানৰ পূৰ্বানুমান কৰিব লাগে (Precautions to be taken before opening FD)। বিশেষজ্ঞসকলে এই ক্ষেত্ৰত কি পৰামৰ্শ দিছে ।

দুই ভৰিৰ মহাৰণৰ বাবে সাজু বিশ্বৰ ৩২ খন দেশ । ২০ নৱেম্বৰত ৰণক্ষেত্ৰ কাটাৰত বাজিব ৰণশিঙা । এয়া হৈছে ফুটবল বিশ্বযুদ্ধ । ২০২২ বৰ্ষৰ ফিফা পুৰুষ বিশ্বকাপৰ ৰণধ্বনিৰ হুইচেল বাজিব কাটাৰত (2022 FIFA World Cup) । য'ত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ফুটবলাৰৰ দুই ভৰিৰ যাদুৱে ১৮ ডিচেম্বৰলৈকে মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব সমগ্ৰ বিশ্বৰ কোটি কোটি ফুটবল অনুৰাগীক (FIFA World Cup 2022 Qatar) ।

মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ দাসে সম্বোধন কৰে এখন সংবাদমেল (400 birth anniversary of Lachit Borphukan)। বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত সংবাদমেলখনৰ জৰিয়তে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী জিলাখনত কেনেধৰণে পালন কৰা হব সেয়া অৱগত কৰা হয়(Lachit Divas Celebrate in Nagaon) ৷