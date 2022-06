পঞ্চম দিনাও সম্পূৰ্ণ নহ'ল নীল-অভি হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ সাক্ষ্যদান (Abhi Neel murder case)। আদালতত তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াক জেৰা বিপক্ষৰ অধিবক্তাৰ । আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ বিপক্ষৰ অধিবক্তাৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া যতীন্দ্ৰ নাথ ।

ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিয়ে(Flood in Assam) ৷ নলবাৰী জিলাতো বান পৰিস্থিতিয়ে বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে(Flood in Nalbari district of Assam)৷ বুঢ়াদিয়া নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি নিলে বিহামপুৰ-মধুপুৰৰ মূল পথ । যাতায়ত, সংযোগ ব্যাহত ।

তুলিৰাম ৰংহাঙেই হ'ব কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য কাৰ্যবাহী ৷ 20 জুনত ৰাজ্যপালৰ উপস্থিতিত শপত গ্ৰহণ কৰিব তুলিৰাম ৰংহাঙে ৷ ডিফুত আজি এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

বুধবাৰে ডিফুত সামৰণি পৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত (Assam BJP holds two-days executive meeting) উপস্থিত থাকি পূৱ গুৱাহাটীৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে (Siddhartha Bhattacharya reaction on Guwahati artificial flood) ৷

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অসমে ভয়াৱহ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে (Assam faces severe disaster due to climate change)। ৰাজ্য়ত ভূমিস্খলনে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ । সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্রিম বানে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ । বান- ভূমিস্খলনে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাক কৰিছে তচ-নচ ।

বিগত দুদিনত স্বাভাৱিক জনজীৱন ব্যাহত হৈছে মহানগৰবাসীৰ ৷ ফলত কামৰূপ(মহানগৰ) জিলা প্ৰশাসনে মুকলি কৰিছে আশ্ৰয় শিৱিৰৰ ৷ শিৱিৰসমূহত তাৎক্ষণিকভাৱে জৰুৰী চিকিৎসা সেৱা উপলব্ধ কৰাবলৈ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Health minister Keshab Mahanta)।

শান্ত হোৱা নাই ৰুষ্ট প্ৰকৃতি ৷ মাৰ যোৱা নাই ডিমা হাছাওৰ বিননি ৷ পুনৰবাৰ ভূমিস্খলন আৰু বানত বিধস্ত হৈছে নিউ হাফলং ৰে’ল ষ্টেচন (Landslides at various places on Dima hasao) ৷ আনকি বুধবাৰে বজ্ৰপাত পৰি হাফলঙত আহত হয় এগৰাকী মহিলাও ৷

উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্মীয়মাণ নেয়ভেলী বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ২০ শতাংশ অংশীদাৰিত্ব ক্ৰয়ৰ প্ৰস্তাৱ অসম চৰকাৰৰ । অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ সৌৰ শক্তিৰ দিশটোত গুৰুত্ব দি এহেজাৰ মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে । ইতিমধ্যে ৭০ মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন আমগুৰি সৌৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰা হৈছে । অসমক ২০৩০ চনৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ উৎপাদনত স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এ পি জি চি এলে লৈছে কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্প ।

জীৱন যুদ্ধত হাৰি নগ’লেও বা দেখাত স্বাচ্ছন্দতাৰে সময় পাৰ হৈছে, তেনে লাগিলেও ভাৰতৰ নগৰ-মহানগৰসমূহৰ জ্যেষ্ঠ, বয়োবৃদ্ধজনৰ জীৱন কিন্তু আজিও মসৃণ নহয় । জীৱনৰ অপৰাহ্ন পৰত তেওঁলোকে দেখিছে কেৱল অন্ধকাৰ ।

অবৰ্ণনীয় ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি (Flood in Assam) ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখিয়াকৈ হোজাইৰ বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া বুৰ গৈছে পানীৰ তলত ৷ এফালে প্ৰবল বৃষ্টিপাত, আনফালে বুধবাৰে খুলি দিয়া হৈছে নীপকো জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বান্ধ (Haigh Alert: Neepco opened dam) ৷