কোকৰাঝাৰৰ গোচৰত জামিন পোৱাৰ পাচতো পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ’ল গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা দলিত নেতা জিগনেশ মেৱানী (Jignesh Mevani latest news) ক ৷ যাৰ বিৰোধিতাৰে সোমবাৰে সন্ধিয়া দিছপুৰত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে ৰূপায়ণ কৰে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (Congress protest in Dispur demanding release of Jignesh Mewani) ৷

দেওবাৰে সফল সামৰণি পৰে তৃতীয় লিয়ংথাং ছট’কান কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপৰ (3rd Lyongthang Shotokan Karate Championship) ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত যোৰহাটৰ ৰেড ড্ৰেগনে শ্ৰেষ্ঠ দলৰ সন্মান লাভ কৰে ৷

বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ মেট্ৰ’ পলিটান ছোৱালী হাইস্কুল (School Problem in Guwahati) । ৰঙা ফিটাৰ মেৰপেচতে আৱদ্ধ বিদ্যালয়খনৰ কাম-কাজ । বিগত ৬-৭ বছৰ ধৰি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তে পৰি আছে বিদ্যালয়খনৰ মাটিৰ ফাইল ৷ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই ।

এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল(Assam police SI Exam Question Paper Viral) সন্দৰ্ভত এজনক আটক ৷ কামপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এজন যুৱকক ৷ যুৱকজনে মালিগাঁৱৰ ললিত চন্দ্ৰ ভড়ালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এই আৰক্ষীৰ প্ৰশ্নকাকত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰা বুলি আৰক্ষীৰ আগত সদৰি কৰে ৷

ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্দৰ্ভত বোকাখাতত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য প্ৰকাশ (MP Gaurav Gogoi reacts to GMC election results 2022) ৷ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দল সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হ'লেও কংগ্ৰেছ দল এতিয়াও নিশেষ হৈ যোৱা নাই ৷

ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সুখবৰ কঢ়িয়াই অহা 28 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিব 7 খন কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয় ৷ ইয়াৰ লগতে আন 7 খন কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয়ৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ ৰাজ্যত মুঠ ১৭ খন কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয় স্থাপন কৰা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Cancer Hospital in Assam) ৷

অল কায়েদা ইন ইণ্ডিয়ান চাবকন্টিনেন্ট চমুকৈ AQIS ৰ জেহাদ বিয়পোৱাৰ সন্দেহত আটক কৰা হৈছে আন তিনিজন লোকক ৷ বৰপেটাৰ পৰা আটক কৰা হৈছে সন্দেহজনক জেহাদী কেইজনক (Suspected AQIS linkman nabbed in Barpeta) ৷ AQIS ৰ ঘাটি হিচাপে পৰিগণিত হৈ পৰা বৰপেটাৰ ঢাকালিয়াপাৰাৰ আবাচ আলী, ছাদ্দাম হুছেইন আৰু যশিহাটী পাৰাৰ পৰা আইনাল হকক আটক বৰপেটা আৰক্ষীৰ ৷

নিশ্চিদ্ৰ নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ল অসম আৰক্ষীৰ উপ-পৰিদৰ্শক পদৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা ৷ পৰীক্ষাৰ পাছতেই ভাইৰেল হৈ পৰিল প্ৰশ্নকাকত (Assam police SI Exam Question Paper Viral) ৷ পৰীক্ষা হলৰ পৰা বাহিৰলৈ প্ৰশ্নকাকত নিয়াত নিষেধাজ্ঞা থকাৰ পাছতো সামাজিক মাধ্যত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হোৱা বিষয়টোত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন মহলে ৷ ইয়াৰ পাছতেই দ্বায়িত্বত থকা ছেবাই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে আন এক জঘন্য কাণ্ড ৷ বনকৰা কিশোৰীক দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা গতিয়াই দিলে ঘৰৰ গৰাকীয়ে (Teen made thrown from second floor in Guwahati) ৷ প্ৰায়েই অত্যাচাৰৰ বলি হৈ অহা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বনকৰা কিশোৰীগৰাকীয়ে ৷

দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অহা ২৮ এপ্ৰিলত উপস্থিত হ’বহি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰত (PM Modi to visit Assam) । প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ এই ভ্ৰমণক লৈ এতিয়া চলিছে ব্যাপক ৰাজনৈতিক চৰ্চা ।