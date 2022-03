গৃহভূমি চাবুৱাৰ বিন্ধাকটা মুলুক গাঁৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (Sarbananda Sonowal at his birth place) ৷ পৰিদৰ্শন কৰিলে 72 কোটি টকীয়া জিঅ’ বেগ আঁচনিৰ কাম ৷ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ আঁচনিখনৰ সমগ্ৰ কামৰ বুজ লোৱাৰ লগতে অভিযন্তাসকলৰ লগত কামৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে আলোচনাত মিলিত হ’ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৷

মহা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও মন্দিৰত সেৱা জনায় মুখ্য৷মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Biswa Sarma attended on Shiv Ratri in Guwahati) ৷ ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কুশল-মঙ্গল কামনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

মাজুলী উপনির্বাচনত ফটোযুক্ত পৰিচয় পত্র নথকাসকলে আয়ােগে নির্দিষ্ট কৰা ১২ বিধ নথিৰ ভিতৰত যিকোনাে এবিধ নথি দেখুৱাই ভােট দিব পাৰিব (12 documents for voter Identification approved by EC ) । ভােটাৰজনৰ পৰিচয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰিলে ফটোযুক্ত ভােটাৰ পৰিচয় পত্ৰত থকা বানান ভুল আদি উপেক্ষা কৰিবলৈ নির্বাচন আয়ােগৰ নির্দেশ ।

এতিয়াও অশান্ত জৰ্জৰ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইন (Russia Ukraine crisis)৷ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ সংকটৰ মাজতে মঙলবাৰে বিয়লি ইউক্ৰেইনত অধ্যয়নৰত অসমৰ 13 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী সুকলমে দিল্লীত উপস্থিত হয় (Assamese students studying in Ukraine to arrive India ) । ইফালে ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ হৈ আছে অসমৰ ১৬০ গৰকী লোক (Assamese people stranded in ukraine) ৷

মঙলবাৰে ইউক্ৰেইনত কৰ্ণাটকৰ এজন ছাত্ৰ গুলীবিদ্ধ হৈ নিহত হয় (Indian student dies in Ukraine) ৷ নবীন নামৰ ছাত্ৰজন ৰাছিয়ান সেনাৰ গুলীৰ নিহত হোৱাৰ পাছত ছাত্ৰজনৰ বন্ধুৱে দিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা ৷ পশ্চিম সীমান্তলৈ যাবলৈ লভিভৰ ৰেল ষ্টেচনলৈ ৰাওনা হোৱা অৱস্থাতে গুলীবিদ্ধ হৈ নিহত হয় ছাত্ৰজন ।

সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ অধীনত অসমক "অশান্ত এলেকা" ৰূপে চিহ্নিত কৰি পুনৰ ছমাহলৈ এই আইনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হৈছে (AFSPA extended for six months in Assam)। ১৯৯০ চনৰ নৱেম্বৰত অসমত জাপি দিয়া আইনখনৰ ম্যাদ ছমাহৰ মূৰে মূৰে বৃদ্ধি কৰি অহা হৈছে। ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ ছমাহৰ বাবে অসম অশান্ত অঞ্চল।

বিজ্ঞানক ব্যৱহাৰ কৰি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থাপনা আৰু উন্নয়নমূলক কাম সম্পাদন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ৷ ইয়াৰোপৰি গাওঁসমূহত এতিয়াও অব্যাহত থকা অন্ধ বিশ্বাসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে বিজ্ঞানক গাঁওসমূহলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বাৰ্মাই (Deputy Chief Minister of Tripura Jishnu Dev Verma) ৷

লছ্ এঞ্জেলছৰ ঘৰত স্বামীৰ পৰিয়ালৰে সৈতে শিৱৰাত্ৰীৰ পূজা পাতিলে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই (Priyanka Nick Celebrating Mahashivratri) ৷ বছৰৰ প্ৰতিটো উৎসৱেই অতি আদৰেৰে পালন কৰে এইগৰাকী বলীউডৰ অভিনেত্ৰীয়ে ৷

মাজুলী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূৱন গ‍ামক লুণ্ঠনকাৰী তথা ধুৰন্ধৰ আখ্যা দিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে (allegation against bjp candidate of majuli) । কিন্তু কিয়?

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্ধাৰ এজনী মাইকী ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মৃতদেহ (Deadbody of Royal Bengal tiger found in Kaziranga) ৷ মঙলবাৰে পুৱতি নিশা 2.45 বজা মাইকী ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় ৷