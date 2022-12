এইবাৰ প্ৰশাসনৰ হাতুৰীৰ কোব পৰিব মহানগৰীৰ কলা সংস্কৃতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দুস্বৰূপ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত(Rabindra Bhawan in Guwahati) । ৰবীন্দ্ৰ ভৱনটো ভাগি সেই স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব এটা অট্টালিকা ।

বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰণ । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত ছিণ্ডিকেট চলি আছে । এশ শতাংশ তথ্য-প্ৰমাণ লৈ সদনত আহিছিল অখিল গগৈ । সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ আনি সদনত তথ্য সহকাৰে প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছিল । কিন্তু দিয়া নহ'ল সুবিধা(Sivasagar MLA Akhil Gogoi) ।

ভাৰতে আৰ্মেনিয়াক বিক্ৰী কৰি থকা অস্ত্ৰবোৰৰ ভিতৰত আছে অত্যন্ত মাৰাত্মক আৰু কাৰ্যকৰী মাল্টি বেৰেল ৰকেট লঞ্চাৰ পিনাকা (multi barrel rocket launcher PINAKA), যিয়ে কাৰ্গিল যুদ্ধত নিজকে কাৰ্যকৰী সাব্যস্ত কৰিছিল (Kargil war) । ইয়াৰ দ্ৰুত ফায়াৰিং ক্ষমতাৰ জৰিয়তে ই প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ এলেকালৈকে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে ।

শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটীত সক্ৰিয় হৈছে গাড়ী চুৰি চক্ৰ । ইয়াৰ মাজতে গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চলালে এক অভিযান । নুনমাটি থানাৰ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত নিলোৎপল ডেকাৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলটোৱে মঙলবাৰে মহানগৰীৰ নিকটৱৰ্তী বকোত অভিযান চলাই চাৰিখনকৈ চুৰি বাইকৰ লগতে দুই গভাইত চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Bike lifter arrested at Boko)। আৰক্ষীৰ জালত পৰা চোৰ দুটা হৈছে মৰিগাঁৱৰ মজিবুৰ আলী আৰু গোৱালপাৰাৰ নুৰ আলম ।

শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱত গছৰ তলতে পাঠদান চলিছে নলবাৰীৰ উত্তৰ ভাংনামাৰী আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত (Bhangnamari Model LP School condition)। ১৬০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে বিদ্যালয়খনত আছে মাত্ৰ দুগৰাকী শিক্ষক । উপযুক্ত শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে অঞ্চলটোৰ শিশুসকল ।

অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশনৰ দ্বিতীয় দিনাও ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত কেইবাটাও দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল চচলৰ নিৰ্ধাৰিত ধৰ্ণাস্থলী (Protest in Sachal Guwahati)। সদৌ অসম প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজন (প্ৰধানমন্ত্ৰী পোষণ) কৰ্মচাৰী সন্থাৰ অনাদায় মাননী ১০ মাহৰ পৰিবৰ্তে ১২ মাহৰ আদায় দিয়া, ৰন্ধনকৰ্মীৰ পূৰ্বৰ মাননী ২৭৫০ টকাৰ পৰিবৰ্তে ৫০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা আৰু সকলো ৰন্ধন কৰ্মচাৰীৰ চাকৰী নিয়মীয়া কৰা আদিকে ধৰি কেইবাটাও দাবীৰে সাব্যস্ত কৰা হয় প্ৰতিবাদ (Demanding retention of old pension policy) ।

অহা ২৩ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পঞ্চদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৱাহাটী চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ । সপ্তাহজোৰা এই মহোৎসৱত দেশ-বিদেশৰ ২১ খন চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । এই কথা সদৰী কৰে গুৱাহাটী চিনে ক্লাবৰ সম্পাদক মাধুৰিমা বৰুৱাই (Press conference of Guwahati Cine Club)।

নাহৰকটীয়াৰ আমোলাপট্টিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত ১০ টাকৈ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত (massive fire in Naharkotia) । বুধবাৰে দুপৰীয়া নগৰখনৰ আমোলাপট্টিত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা । নাহৰকটীয়াৰ নিবাসী দেৱ বৰুৱা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ভাড়াঘৰত সূত্ৰপাত হয় এই অগ্নিকাণ্ড (massive fire damaged property in Naharkotia) । ফলত নিমিষতে জুইৰ লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰাত ১০ টাকৈ কেঁচাঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় ।

ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত কথাৰ মিল নাই চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ মাজত ৷ বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিপৰীত মন্তব্য চুতীয়া নেতৃত্বৰ (Controversial remarks on scheduling of Chutia)৷

ডিফুত বহি:ৰাজ্যৰ চিলনী চোৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে (Crime in Diphu) । আৰক্ষীক আঘাত কৰি পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোতেই চলালে গুলী । এই বিষয়ে সদৰী কৰিছে কাৰ্বি আংলং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে ।